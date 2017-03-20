Журналиста ”Радио Свобода” начали судить в Крыму за призывы к сепаратизму

В Симферополе начался суд по делу журналиста ”Радио Свобода” Николая Семены, обвиняемого в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Перед началом заседания Семена заявил журналистам, что не признает себя виновным. ”Статус Крыма является спорным, он обсуждается в мировом масштабе”, — заметил журналист.

Уголовное дело против Николая Семены было возбуждено в апреле 2016 года. Поводом послужила статья, опубликованная на сайте ”Крым.Реалии” (проект ”Радио Свобода”). В материале рассказывалось о блокаде Крыма украинскими активистами.

Прокуратура Крыма пришла к выводу, что ”автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции”.

Николай Семена находится под подпиской о невыезде. По статье о призывах к сепаратизму ему грозит до пяти лет колонии.