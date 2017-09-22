Журналист "Радио Свобода" приговорен в Крыму к условному сроку

Железнодорожный райсуд Симферополя в пятницу назначил автору интернет-издания "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") Николаю Семене два с половиной года лишения свободы условно, признав виновным в призывах к сепаратизму, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Исправление Семены возможно без применения реального наказания. Назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно", — сказала судья.

Кроме того, инстанция запретила 67-летнему репортеру заниматься публичной деятельностью в течение трех лет.

Адвокат Семены Эмиль Курбединов намерен обжаловать приговор в Верховном суде Крыма. "Мы считаем, что приговор должен быть оправдательный, никакой другой", — сказал защитник "Интерфаксу".

Гособвинитель в ходе прений, прошедших в начале текущей недели, просил три года лишения свободы условно. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило в отношении журналиста дело по части 2 статьи 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). С репортера взяли подписку о невыезде. Из-за этого дела Семена попал в федеральный список террористов и экстремистов.

Поводом для уголовного преследования стала статья в рубрике "Мнение" на "Крым.Реалиях" (офис интернет-издания находится в столице Украины — Киеве) под заголовком "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", — говорилось в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Судебное разбирательство по делу Семены началось в марте 2017 года.

Журналист не признал свою вину. "Меня обвиняют в том, что в своей статье я осуществил призывы к нарушению территориальной целостности РФ, с чем не согласны ни я, ни моя защита. Статус Крыма является спорным, он обсуждается в мировом масштабе", — говорил Семена.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призывала российскую сторону прекратить преследование крымского журналиста. Власти Украины и посольство США в России осудили дело против Семены.

Пенсионер Семена является гражданином Украины и России, ранее не судим.

Крым вошел в состав России после местного референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. США и страны Евросоюза называют действия РФ аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, политиков и бизнесменов.