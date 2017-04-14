Живой щит: КНДР пригласила около 200 зарубежных репортеров освещать грядущие "важные события"

Северная Корея готовится к главному национальному празднику — Дню солнца, который ежегодно отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны, ее первого президента и деда ее действующего лидера Ким Чен Ына.

Именно в этот торжественный день, в 105-ю годовщину со дня рождения основоположника идеологии чучхе, в КНДР могут пройти новые ядерные испытания — шестые по счету.

Если эти испытания будут проведены (а подготовка к ним уже началась, это подтверждают спутниковые снимки от 12 апреля, показывающие повышенную активность на ядерном полигоне Пангири, который находится на северо-востоке КНДР всего в 200 км от российской границы и в 100 км от китайской — Прим.ред.), то США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson уже подошла на расстояние авиационного удара к КНДР. На этом грозовом фоне власти КНДР заявили, что в случае атаки не будут сидеть сложа руки и готовы к войне с США.

Но так как на субботу в КНДР намечены грандиозные торжества, то в страну были приглашены около 200 иностранных журналистов.

Приглашение столь многочисленной группы зарубежных репортеров — редкость для Северной Кореи, руководство которой фактически контролирует все информационное пространство в стране. По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, в последний раз иностранцам разрешалось освещать события в КНДР в апреле 2012 года во время запуска космического аппарата "Кванменсон" ("Сияющая звезда"); в 2013 году — по случаю 60-летия окончания Корейской войны; в октябре 2015-го — по случаю 70-летия Трудовой партии Кореи; в мае 2016 года — во время съезда этой партии.

Согласно одной из версий, такие представительные делегации иностранной прессы понадобились КНДР, чтобы застраховать себя от удара американской авианосной группы.

С учетом обострившейся ситуации на Корейском полуострове трудно с определенностью утверждать, что именно придется освещать этим журналистам — праздничные салюты или очередное ядерное испытание.

В число около двухсот журналистов, приглашенных в Северную Корею, вошли репортеры из американской телекомпании CNN и агентства AP, а также японского телеканала NHK, сообщает РИА "Новости". Все они прибыли в Пхеньян из Пекина рейсом JS152 северокорейской авиакомпании "Коре" и расселились в отелях "Коре" и "Янгакто". Для журналистов уже были организованы торжественное открытие квартала многоэтажек с участием Ким Чен Ына и осмотр достопримечательностей Пхеньяна, а впереди их ждут интервью с местными жителями и поездки по КНДР.

В агентстве Yonhap предполагают, что репортерам в субботу, 15 апреля, покажут военный парад или, возможно, позволят освещать испытание новой баллистической ракеты. На параде, как ожидается, будут показаны не только ракеты KN-08 и KN-14, но и ракеты для запусков с подводных лодок — БРПЛ.

Двумя днями ранее Reuters сообщило, что 12 апреля северокорейское руководство попросило иностранных журналистов, приглашенных в Пхеньян для освещения Дня солнца, подготовиться к "большому и важному событию", не уточнив, о чем именно идет речь.

Основные торжества, приуроченные к празднику, будут проходить перед бывшим президентским дворцом Кымсусан, где проводится парад трех родов войск, сообщает РИА "Новости". Тело вождя покоится в этом же здании в стеклянном саркофаге. Желающие почтить его память кланяются вождю, обходят саркофаг по периметру и идут осматривать другие достопримечательности дворца — личные вещи Ким Ир Сена. К примеру, во дворце выставлены автомобиль и персональный поезд корейского лидера.

Рядовым корейцам для празднования Дня солнца достаточно просто возложить цветы к одному из многочисленных монументов Ким Ир Сена. По традиции приносят орхидеи, специально выведенные в Индонезии и подаренные вождю в апреле 1965 года индонезийским лидером Сукарно. Эти экзотические цветы выращивают и выставляют на всеобщее обозрение в специальных оранжереях. Самая большая из них была построена в 2002 году в Пхеньяне.