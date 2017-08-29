Живее всех живых: во что превратился культ Ленина за 100 лет

В октябре 1917 года Владимир Ленин встал во главе советского государства. Тогда же начал зарождаться официальный культ вождя мирового пролетариата. Что значит имя Ленина спустя 100 лет, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Казань

"Зимой 1888–1889 года в Казани я был с Владимиром Ильичом в опере. Ставили "Дочь кардинала" … Помню, как мы пешком возвращались из театра, как ужинали дома хлебом с молоком, как не хотелось спать.

Владимир Ильич все время находился под впечатлением услышанной музыки, напевал "Рахиль, ты мне дана…", еще что-то и главным образом другую арию Елиазара — "Христиан я ненавижу, их решился презирать, но теперь я прибыль вижу — можно денежки достать!"

Это место ему особенно понравилось, и дома за ужином он тихо, так как другие спали, повторял его".

Так Дмитрий Ульянов вспоминал об увлечении своего брата оперой.

Последнего к этому моменту отчислили из казанского университета за участие в студенческих беспорядках, и вряд ли он мог себе представить, что много лет спустя перед главным корпусом университета, который он так и не закончил, ему поставят памятник.

И уж точно он не мог предположить, что неподалеку от памятника будет открыт ночной клуб LENIN, где ровесники юного Володи Ульянова будут подпевать вовсе не оперным ариям и даже не революционным песням, а хитам электронной музыки.

Клуб LENIN открылся в Казани пять лет назад, в 2012 году. Изначально он располагался на территории студенческого городка. Создатели долго думали над названием, и кто-то предложил LENIN.

"Если ты услышал такое название, ты его, грубо говоря, сразу запомнил", — объясняет свой выбор владелец клуба Талгат Закиров. По его словам, в названии был заложен и скрытый смысл. Ленин совершил политическую революцию, а LENIN претендовал на революцию музыкальную: в клубе звучала музыка, которую раньше в Казани услышать было нельзя.

Сейчас проект LENIN расширяется: недавно клуб с таким же названием открылся в Набережных Челнах. "Там планировали перед входом в клуб статую [Ленина] поставить двухметровую, которую нам подарили на местном заводе. Но, когда начали пытаться все это дело согласовать с городом, поняли, что это может нам все-таки в итоге боком выйти. Если статую поставить на улице, то будет обращать внимание не только молодежь, но и взрослые. Могли бы возникнуть вопросы. Поэтому мы не стали так рисковать, отказались от этой идеи", — признается Закиров.

По словам владельца клуба, посетители редко интересуются, почему было выбрано такое название, гостей больше волнует музыка. Правда, был и курьезный случай, когда в LENIN пришла пенсионерка. Она была уверена, что попадет в клуб почитателей Ильича. Охране на входе пришлось объяснять, что заведение имеет к революционеру весьма косвенное отношение.

Гораздо больше информации о вожде революции пенсионерка могла бы почерпнуть в доме-музее Ленина, тоже расположенном в самом центре Казани.

Это усадьба, где семья Ульянова снимала несколько комнат. Музей принял в прошлом году 20 тысяч туристов, почти четверть из которых — иностранцы.

Многие из них приезжают в Казань на спортивные соревнования. Старший научный сотрудник музея Евгения Новикова рассказывает, что как-то во время прогулки зашел тренер сборной США по водному поло. "Походил по музею, мы ему все показали, рассказали, ему все очень понравилось. Через день к нам во время пробежки вся команда забежала в музей", — вспоминает Новикова.

В 2012 году музей был закрыт на реконструкцию, которая длилась три года и обошлась в 63 миллиона рублей. На торжественном открытии музея после реконструкции присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом в музее — как и в ночном клубе LENIN — стараются воздерживаться от политических оценок Ленина.

"Каждый волен относиться к Ленину в соответствии со своими взглядами, образованием, политическими убеждениями. Но для нашего музея факт остается фактом: Ульяновы здесь жили. И это надо помнить, об этом надо рассказывать своим детям, потому что это часть большой истории большой страны", — говорит сотрудница музея.

Москва

"Христос воскресе! Возьмите яички", — говорит, встречая знакомых, одна из участниц праздничного шествия к мавзолею Ленина.

22 апреля 2017 года на Красной площади сотни людей собрались, чтобы отметить день рождения Владимира Ленина.

Играет советская музыка, развеваются красные флаги, люди держат в руках фотографии и портреты Ильича. Настроение у всех одновременно и приподнятое, и нервозное.

Массовое поклонение телу Ленина началось сразу после смерти вождя в 1924 году. Поток желающих проститься с лидером советского государства не иссякал месяцами. Изначально и бальзамирование Ленина, и возведение деревянного мавзолея на Красной площади были временными мерами, чтобы люди могли отдать дань памяти Ленину.

Предполагалось, что почитатели вождя получали доступ в склеп с гробом Ленина, но не к самому его телу. А сохранение трупа вождя нетленным, по официальной версии советских властей, стало именно инициативой рядовых граждан. В реальности же решение о долгосрочном бальзамировании тела было результатом бурных дискуссий в партийной верхушке и стечения целого ряда обстоятельств.

В советское время мавзолей ежегодно посещали до 2,5 миллионов человек. Сколько людей приходят посмотреть на тело Ленина после развала СССР, неизвестно.

Официальной статистики на этот счет в открытых источниках нет. Однако последние социологические исследования "Левада-центра" показывают, что 58% россиян хотели бы захоронить тело Ленина. С 1997-го года число тех, кто поддерживает вынос мумии вождя из мавзолея, медленно, но неуклонно растет.

Количество тех, кто полагает, что Ленина нужно оставить, напротив, постепенно падает. Сейчас так считает почти каждый третий респондент. Тем не менее, каждый год сторонники сохранения мавзолея Ленина приходят на Красную площадь, как минимум, дважды: в день рождения вождя и в день его смерти.

Владимир Леонтьевич, 70 лет:

Я пенсионер, приехал специально из Чувашии первый раз — до этого дела не отпускали. Сегодня ведь 22-е, день рождения Ленина. Столько народу, видите? Полная площадь. Сейчас на Красную площадь пойдем. Я рабочий человек: и целину поднимал, и космос штурмовал, и амерканцев бил во Вьетнаме. Я был советским, остаюсь советским и умру советским.

Александр, архитектор на пенсии, защитник Верховного совета, 70 лет:

Я сюда хожу уже с 91-го года. Слава богу, не первый раз уже. Причем я хожу сюда, наверное, раз пять в году. День рождения Ленина, день рождения Сталина, потом день смерти Ленина, день смерти Сталина. Вот к Гагарину еще ходили 12 апреля.

Я идейный, выступаю за коммунизм. Это вообще преступление, такие дискуссии вообще поднимать нельзя, потому что мавзолей Ленина является памятником международного значения и внесен в реестр памятников мировой культуры ЮНЕСКО. И наша власть не имеет права его трогать хотя бы поэтому. Но сейчас, поскольку предстоят президентские выборы, они, конечно, не будут этого делать.

Я протрезвел, когда Горбачев пришел к власти и нас повели к так называемому рынку. Вот тогда до меня дошло, к какой катастрофе нас ведут. Поэтому я примкнул к оппозиционному движению, к тем людям, которые хотели спасти свою страну. Тогда оно было очень активное, хотя сейчас это замалчивают. На самом деле, мы собирали колоссальные акции протеста еще во времена Горбачева.

Александра, 89 лет:

Тяжеловато, но пока ноги двигаются.

[Хочу пожелать, чтобы люди] чтили память Ленина и Сталина. Я в Сталинградской битве воевала. Я родом из Сталинграда. Муж мой москвич был, вот я в Москву и попала. Мужа моего тринадцать лет нет, а я все живу. Он воевал: Венесуэла, Перу, Афганистан, Германия — ГДР и на севере. Везде мы побыли с мужем. Очень тяжелое было время.

Сульфион, турист из Амстердама:

Если люди хотят помнить, это нормально. Я думаю, что не забывать о своем наследии — это хорошо. Важно помнить свои корни.

Ленин для России — важная фигура. Так что, почему бы и нет? В других странах тоже есть мавзолеи с мертвыми телами, так что меня это не удивляет.

Я не ощущаю, что тут культ Ленина. Я первый раз в Москве, я тут всего один день провел. Но пока мне все нравится, очень впечатляющий город.

"Товарищи, я думаю, что я и все мы чувствуем, что нет таких материальных памятников, такого мрамора, такого камня, которые были бы достойны жизни и смерти Владимира Ильича", — заявил в день похорон Ленина фактический руководитель советского правительства Алексей Рыков.

Эти слова Рыкова не помешали ему же внести предложение о возведении памятников Ленину в Москве, Харькове, Тифлисе, Минске, Ленинграде и Ташкенте.

К этому времени в городах и селах молодого государства уже были десятки памятников Ленину, установленных по инициативе местного населения (первым, вероятно, был не дошедший до нас памятник в Коротояке Воронежской области, установленный еще в 1918 году).

Но именно с подачи Рыкова в последующие десятилетия тысячи мраморных и бронзовых монументов появились по всему Советскому Союзу.

Волгоград

— Вы чё, журналисты? Наш памятник, что ли, снимаете? — спрашивает подвыпивший молодой мужчина в спортивных шортах, футболке и сланцах.

— Да, это же самый большой памятник Ленину в мире.

— Не-е-т! Это самый большой в мире памятник реально жившей исторической личности. Так что ты это…правильно излагай!

И мужчина с довольным видом удаляется в кусты.

Над нами на 57 метров возвышается фигура вождя, шагающего в сторону Волги, а, точнее, в сторону Волго-Донского канала. Сам канал (также имени Ленина) торжественно открыли 27 июля 1952 года.

На берегу Волги изначально поставили памятник Иосифу Сталину работы скульптора Евгения Вучетича и архитектора Леонида Полякова. Но жизнь этого монумента оказалась недолгой.

Уже 10 ноября 1961 года исполком городского совета депутатов в рамках десталинизации переименовал Сталинград в Волгоград, а на следующий день было принято решение о демонтаже памятника Сталину. "В постановлении по этому поводу утверждалось, что это граждане города Волгограда вышли на митинги с требованием демонтировать монумент. Там же было сказано, что все остатки памятника нужно хранить в особом месте до особого распоряжения", — рассказывает научный сотрудник отдела истории Волгоградского краеведческого областного музея Светлана Золотова.

Но каким было это особое распоряжение, было ли оно вообще, и где хранятся остатки этого монумента, неизвестно. 20 ноября 1961 года в 21:40 памятник Сталину был демонтирован.

Постамент на набережной Волги пустовал восемь лет. Только в 1969 году началось возведение памятника на освободившейся площадке — на этот раз Ленину. Скульптором снова стал Вучетич.

К тому времени он уже создал свои знаменитые работы, в том числе и волгоградский памятник "Родина-мать зовет!" Для возведения памятника Ленину использовалась та же технология, что и для "Родины — матери". Строители сначала натягивали железные тросы, а затем заливали их бетоном. Этот метод обеспечивал высотной конструкции дополнительную прочность.

Памятник был открыт в 1973-м году. Но впечатляющие размеры монумента не помогли ему стать заметной достопримечательностью Волгограда. Во-первых, памятник находится в отдалении от исторического центра города, в жилом Красноармейском районе. Во-вторых, в отличие от "Родины-матери", которая расположена на возвышении Мамаева кургана, памятник Ленину стоит на пологом берегу Волги. В-третьих, вождь обращен лицом к Волге, а не к городу.

Впрочем, местных жителей это не смущает, и они вполне довольны соседством с вождем-колоссом.

Королев

2 ноября 2013 года краевед из Королева Евгений Рыбак блуждал по заброшенному дому Стройбюро. Здание было построено в конце 20-х годов для Болшевской коммуны — утопического советского проекта по перевоспитанию беспризорников и малолетних преступников.

К 2013-му году дом Стройбюро — первая и центральная постройка комунны — был расселен и отправлен под снос. Рыбак слышал от местных старожилов, что в одном из зданий комунны была впечатляющая настенная роспись, посвященная советской промышленности. Некоторые считали, что ее уже не найти. Но Рыбак не терял надежды и решил еще раз прогуляться по разрушающемуся дому.

”Я думаю: ”Все равно дом под снос, пойду, пофотографирую историческое здание”. Ну, я сходил с детьми. Я даже там стены скоблил ножиком. Думал, может, под краской что-нибудь откроется. И вот повернулся — смотрю, какие-то краски на стене. Пригляделся — смотрю, точно. Обои отслоились после пролива водой из-за пожаров. Пока сфотографировал, сын в соседнюю комнату зашел. Прибежал оттуда — кричит: ”Там люди, люди!” Я испугался — думал бомжи его напугали, что ли. Бросились туда, уставились на стену, а там роспись ”Рабочий класс” была хорошо видна”.

Так Рыбак и его сын нашли два панно работы советского авангардиста Василия Маслова.

Художник-самоучка Маслов в молодости много ездил по России, несколько раз пытался получить образование в разных училищах, но так ни одного и не закончил. В конце 1920-х художник по протекции писателя Максима Горького попал в Болшевскую трудовую комунну.

Маслов жил и работал в комунне, в частности, оформителем интерьеров. Для дома Стройбюро он создал как минимум два больших панно. На первом — его и нашел краевед Рыбак — Владимир Ленин, перед которым раскинулась бескрайняя советская стройка: дамбы, мосты, железные дороги, баржи и строительные краны. На втором — оно до сих пор находится под руинами дома — рабочие одной из ”больших строек”.

Комиссия, принимавшая работу Маслова, настенную живопись оценила невысоко: "Его декоративные панно и стенные росписи не продуманы, страдают бурностью композиции и неудачными попытками введения декоративных элементов в виде окрашенных в резкие тона кристаллических фигур, а также полным отсутствием общего тона. Неудачна и его манера кладки красок прямоугольниками. При умелом руководстве из тов. Маслова может выработаться настоящий художник благодаря его острому владению рисунку и возможностям передавать натуру".

В 1937 году, в разгар "большого террора", Маслова арестовали. Из материалов дела следует, что во время следствия художник признался в подготовке терактов против руководителей КПСС. Художника расстреляли 2 января 1938 года на Бутовском полигоне под Москвой и реабилитировали спустя 21 год.

Вплоть до последнего момента настенные росписи считались навсегда утерянными.

"Был архив художника, где были черно-белые фотографии этих работ. Но мы не знали, к сожалению, где они находятся. Во время войны из дома Стройбюро были сделаны квартиры, разделены перегородками и росписи были заклеены обоями. Местные жители думали, что росписи утрачены. В 2013 году дом был объявлен ветхим, его расселили. Здесь было очень много актов вандализма, окна и двери были выбиты. Начались пожары, пожарные несколько раз заливали дом", — рассказывает глава королёвского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства Ольга Мельникова.

Тогда краевед Евгений Рыбак и нашел работы Маслова под обоями. Активисты обратились к властям и добились того, что снос здания был приостановлен.

А реставраторы за несколько недель законсервировали и эвакуировали в музейное хранилище роспись с изображением Ленина. В конце 2016 года роспись выставили в историческом музее Королева.

История спасения панно привлекла к Маслову внимание критиков спустя почти 80 лет после его смерти. В Москве организовали выставку работ художника, а респектабельные издания, посвященные искусству, на все лады стали расхваливать его работы.

Критик журнала "Коммерсант — Weekend" Григорий Гулин назвал панно ”безусловным шедевром”.

Как объяснил эксперт в разговоре с Би-би-си, масловские росписи — часть последней волны советского авангарда. При этом сам авангард критик называет "искусством, ангажированным революцией". По его словам, гении 20-х годов создавали "новую, лучшую реальность вместе с государством". "И в этом смысле образ Ленина столь же "свят" для революционного искусства, как и для советской, в том числе и сталинской политики", — отмечает Гулин.

Ни у искусствоведов, ни у краеведов, ни у реставраторов нет сомнений, что росписи нужно сохранить. Но не в память о Ленине, указывающем на великие стройки будущего, а в память о художнике Маслове, создавшем свои произведения, вдохновившись ленинской утопией.