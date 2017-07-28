Жителю Берлина вернули забытые под деревом слитки золота

”Очень честный человек” вернул жителю Берлина забытые под деревом 22 слитка золота и €3,5 тыс., передает Gazeta.ru со ссылкой на The Local.

Инцидент произошел в Нойкёльне. Как рассказал полиции владелец, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом просто забыл.

Спустя некоторое время прохожий заметил сверток под деревом. Он был очень удивлен находке и сразу отнес ее в правоохранительные органы.

В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца.

Как отмечает издание, прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3-5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до €2 тыс.

Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.