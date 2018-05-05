05.05.2018, 10:11

Жителя Севастополя приговорили к двум годам за комментарий "ВКонтакте" о Крыме

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NEWSru.com
EST 14
Жителя Севастополя приговорили к двум годам за комментарий "ВКонтакте" о Крыме
Фото: crimeahrg.org

Гагаринский районный суд Севастополя в пятницу, 4 мая, приговорил к двум годам заключения жителя города Игоря Мовенко за комментарий в социальной сети "ВКонтакте". Размещенное в интернете высказывание украинца в ФСБ сочли экстремистским призывом.

Мовенко признали виновным по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России (призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет), сообщает "Интерфакс". Приговор вынесен за комментарий Мовенко в сообществе "Крiм — Украин" ("Крым — это Украина"), датированный 2016 годом.

Адвокат осужденного Оксана Железняк не предоставила журналистам комментарии, за которые судили Мовенко. По данным "Медиазоны", среди них есть такой: "Всем известна моя позиция, и могу любому при встрече сказать, что Крым — это Украина. Хоть менту, хоть вояке. А особо буйным нож вставлю в горло".

Железняк отметила, что копию приговора защитникам не вручили. По ее словам, видимо, речь идет о двух годах в колонии-поселении. "Оглашали на слух, копию приговора не вручили, вероятнее всего, речь идет о колонии-поселении", — сказала "Интерфаксу" юрист.

Мовенко во время следствия и рассмотрения дела в суде находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора он был взят под стражу.

По словам Железняк, защита считает приговор "неоправданно жестким" и намерена подать апелляцию. Как отметила юрист, "даже государственный обвинитель просил условный срок", но суд решил лишить Мовенко свободы.

Как напоминает "Медиазона", Мовенко предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в апреле 2017 года в рамках дела по части 2 статьи 280 УК РФ. Поводом для уголовного преследования стал комментарий в группе "Крым — Украина", который мужчина написал летом 2016 года и который якобы "выражал проукраинскую позицию Мовенко".

В декабре 2016-го сотрудники ФСБ изъяли рабочий компьютер севастопольца и провели обыск у него дома, в ходе которого изъяли ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон. Супруга Мовенко отмечала, что силовиков "очень заинтересовали украинские флаги" в квартире.

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При этом в сентябре 2016 года, то есть уже после размещения комментария в соцсети, ставшего поводом для уголовного дела, на Мовенко было совершено нападение. Как рассказала адвокат Железняк, ее подзащитного избил бывший служащий "Беркута" за наклейку украинского батальона "Азов" (запрещенного в России. — Прим. NEWSru.com) на велосипеде. Как утверждала жена пострадавшего, после службы в "Беркуте" нападавший перешел в российскую Нацгвардию.

После избиения Мовенко попал в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом основания черепа и челюсти, закрытый перелом костей носа, а также контузию глазного яблока и другие травмы.

По словам адвоката Железняк, после обращения Мовенко в полицию по факту избиения Следственный комитет проводил проверку, "максимально активизировались правоохранительные органы в поисках (…) компрометирующих материалов" в отношении пострадавшего. В итоге уголовное дело за избиение так и не завели.

При этом Гагаринский районный суд Севастополя оштрафовал Мовенко за наклейку на велосипеде на две тысячи рублей по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

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