Жителя Латвии будут судить за повторную попытку участия в вооруженном конфликте на Украине

Негражданину Латвии предъявлено обвинение в попытке войти в состав преступной организации (объединения), состоящей по меньшей мере из пяти человек, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, а также в попытке участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Скрипник в интернете искал контакты и вел переписку с широким кругом лиц, связанных с участием в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как уже сообщалось, Артема Скрипника в сентябре 2017 года задержали российские пограничники. Полиция безопасности (ПБ) в ходе расследования, начатого 17 ноября 2017 года, установила, что Скрипник пытался войти в состав базирующейся на востоке Украины преступной военизированной организации, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, чтобы в ее составе участвовать в вооруженном конфликте.

Скрипник ранее уже попадал в поле зрения ПБ, которая предлагала начать его уголовное преследование за противоправное участие в вооруженном конфликте за границей.

Ранее ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек, участвовавших в конфликте на Украине и действовавших в преступных организациях.

Задержать пока удалось только жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого суд первой инстанции оправдал. В ноябре 2017 года ПБ опять задержала его за повторную попытку противоправного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Остальные восемь жителей Латвии объявлены в розыск.