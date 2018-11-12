12.11.2018, 18:38

Жителя Латвии будут судить за повторную попытку участия в вооруженном конфликте на Украине

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rus.DELFI.lv
EST 11
Жителя Латвии будут судить за повторную попытку участия в вооруженном конфликте на Украине
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Прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд Видземского предместья Риги уголовное дело Артема Скрипника, который обвиняется в попытке противозаконного участия в вооруженном конфликте за пределами Латвии, сообщает rus.delfi.lv. Речь идет о попытке жителя Даугавпилса отправиться воевать на восток Украины. Ранее он уже был осужден по этой же статье, но позже оправдан.

Негражданину Латвии предъявлено обвинение в попытке войти в состав преступной организации (объединения), состоящей по меньшей мере из пяти человек, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, а также в попытке участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Скрипник в интернете искал контакты и вел переписку с широким кругом лиц, связанных с участием в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как уже сообщалось, Артема Скрипника в сентябре 2017 года задержали российские пограничники. Полиция безопасности (ПБ) в ходе расследования, начатого 17 ноября 2017 года, установила, что Скрипник пытался войти в состав базирующейся на востоке Украины преступной военизированной организации, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, чтобы в ее составе участвовать в вооруженном конфликте.

Скрипник ранее уже попадал в поле зрения ПБ, которая предлагала начать его уголовное преследование за противоправное участие в вооруженном конфликте за границей.

Ранее ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек, участвовавших в конфликте на Украине и действовавших в преступных организациях.

Задержать пока удалось только жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого суд первой инстанции оправдал. В ноябре 2017 года ПБ опять задержала его за повторную попытку противоправного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины. Остальные восемь жителей Латвии объявлены в розыск.

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