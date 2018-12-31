Жители Великобритании выстроились за паспортами Ирландии на фоне приближающегося выхода из ЕС(1)
Число британских граждан, обратившихся за ирландскими паспортами, выросло до рекордного уровня на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, пишет The Guardian. В этом году из Великобритании поступило почти 200 000 заявлений на получение паспорта Ирландии. Как сообщили в министерстве иностранных дел Ирландии, это на 22% больше, нежели в прошлом году: из общего числа заявлений, полученных в этом году паспортной службой, 84 855 поступили из Северной Ирландии и 98 544 — из Великобритании.