Жители Великобритании выстроились за паспортами Ирландии на фоне приближающегося выхода из ЕС

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

СМИ также напомнили, что в сентябре в результате утечки достоянием общественности стали планы Национального координационного центра полиции Великобритании. Согласно им, руководители британской полиции должны предусмотреть меры на случай широкомасштабных общественных беспорядков, которые могут сопровождать процесс Brexit.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию — без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3500 военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

Он отметил, что эти силы будут готовы оказать поддержку любому правительственному ведомству при любых непредвиденных обстоятельствах. При этом граждане будут проинформированы о том, как подготовиться к "жесткому" сценарию Brexit через "ряд каналов", включая телевизионную рекламу и социальные сети.