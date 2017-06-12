Жители Пуэрто-Рико на референдуме высказались за вхождение в состав США

Подавляющее большинство участников референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за то, чтобы архипелаг стал 51-м американским штатам. Согласно данным, опубликованным на сайте референдума, на избирательные участки пришли в общей сложности около четверти жителей, имеющих права голоса. Примерно 97 процентов из них высказались за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Сейчас Пуэрто-Рико имеет статус свободно присоединившейся к США территории. Сохранение этого статуса на референдуме поддержали лишь 1,5 процента избирателей. Остальные граждане (около 1,3 процента) проголосовали за то, чтобы в октябре провести еще один тур голосования, на котором бы рассматривалась полная независимость от США, либо наделение Пуэрто-Рико статусом свободно ассоциированного с США государства.

Инициаторы референдума считают, что вхождение архипелага в состав США помогло бы Пуэрто-Рико справиться с серьезными финансовыми трудностями. При этом итоги референдума не являются обязательными к исполнению, а носят лишь рекомендательный характер для Конгресса США.

Между тем губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло выразил надежду, что в Вашингтоне итоги референдума примут во внимание. "С сегодняшнего дня федеральные власти не смогут игнорировать мнение большинства американских граждан Пуэрто-Рико", — заявил Роселло. Он также добавил, что "со стороны Вашингтона было бы крайне непоследовательно требовать демократии в других частях мира" и не отреагировать на то, что в Пуэрто-Рико "воспользовались правом на самоопределение".

Американские СМИ ранее сообщали, что республиканцы в Конгрессе в любом случае выступят против изменения статуса архипелага. Это во многом объясняется тем, что если Пуэрто-Рико станет 51-м американским штатом, то его население будет поддерживать демократов, что ослабит позиции Республиканской партии как в Конгрессе, так и на президентских выборых.

Пуэрто-Рико — островное государство с населением немногим более 3,5 млн человек, находящееся в добровольном союзе с США. Это означает, что данная "неинкорпорированная организованная территория" находится под управлением США, но не является их частью. Действие Конституции США в Пуэрто-Рико ограничено; верховная власть принадлежит конгрессу США, но территория имеет собственную систему органов исполнительной власти. Население Пуэрто-Рико имеет гражданство Соединенных Штатов. Денежная единица страны — американский доллар.