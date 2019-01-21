Жители Магнитогорска получили по электронной почте предупреждения о взрывах

В сообщениях, скриншоты которых публикуют в соцсетях, говорится о минировании больниц, учебных заведений и торговых центров. В частности, такое письмо получили в городской больнице № 1, сообщили в региональном управлении ФСБ. Очевидцы сообщают об эвакуации из нескольких школ. В больнице и в школе № 6 заявили, что никого не эвакуировали.

В анонимных сообщениях, как уточняет Znak.com, упоминаются взрывы, произошедшие в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря и в маршрутном такси 1 января.

В ФСБ сообщили, что проводят проверку, передает Медуза.

Обновление. В администрации Магнитогорска заявили, что массовая анонимная рассылка призвана ”дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей”. Городские службы проверяют каждое сообщение. ”Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать”, — заявили в мэрии.

Взрыв в жилом десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. По официальной версии, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд дома. Погибли 39 человек.

1 января в Магнитогорске загорелась и взорвалась маршрутка, как заявляли в МВД, из-за неисправности газового оборудования. Погибли три человека.

В СМИ появлялись предположения, что оба происшествия были терактами.