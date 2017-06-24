Жителей пяти башен в Лондоне эвакуируют из-за опасной облицовки

Жителей более 800 квартир в пяти жилых башнях на севере Лондона было решено срочно эвакуировать из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий.

Как сообщили в муниципальном совете лондонского района Камден, жители будут эвакуированы для проведения в здании противопожарных работ. В совете объяснили, что было принято решение полностью заменить облицовку здания.

Как выяснилось, облицовка пяти башен в районе Камден аналогична той, что использовалась в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, где в результате пожара погибли, по последним данным, 79 человек.

Сначала сообщалось, что будут эвакуированы жители только одного многоэтажного дома в этом районе. Однако после проведения проверки стало известно, что противопожарные работы будут вестись в пяти многоэтажных домах.

Как ожидается, работы по замене облицовки зданий займут от трех до четырех недель. Жителей эвакуируемых домов переселяют в отели и другие места временного размещения.

В пятницу лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр стало возгорание холодильника в одной из квартир.

Представитель полиции Фиона Маккормак заявила, что модель холодильника FF175BP (производилась между 2006 и 2009 годами) ни разу не отзывалась производителем из-за неисправностей.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Днем ранее Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Гренфелл-Тауэр.

Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке — примерно по 100 в сутки — проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в конце недели.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона вспыхнул 14 июня.

По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

В среду на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.