Суд в Вильнюсе оштрафовал местного жителя на 150 евро за то, что тот вывесил на своем доме флаг СССР. Кроме того, рассматривавшая дело судья вынесла решение о конфискации советского флага, который в данный момент находится у Вильнюсской полиции.

Инцидент, который рассматривал суд, случился еще 24 ноября прошлого года. Было установлено, что житель Вильнюса Вадим Чубукас вывесил флаг СССР на своем частном доме по адресу — ул. Таурагну. Сообщению в полицию поступило около 14 часов.

Прибыв к дому, сотрудники полиции обнаружили проживающую в этом доме женщину, которая сказала, что флаг мог повесить ее муж. Однако после вызова на допрос, мужчина это опроверг, утверждая, что весь день находился на работе.

В отношении Чубукаса был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина высказал сожалеет о содеянном, пояснив, что "нашел в кладовке лежавший там со старых времен флаг СССР, который вывесил, чтобы просушить".

Однако такие аргументы не убедили литовский суд. "Хотя Вубукас и сказал, что повесил флаг, не желая его демонстрировать, способ его вывешивания на самом видном месте фасада дома… доказывает, что флаг был вывешен демонстративно, с пониманием того, что флаг с советской символикой будет виден прохожим, а такой способ вывешивания будет расцениваться как сознательная демонстрация флага", — объявил Вильнюсский окружной суд.

Во вступившем в силу с 1 января в Литве Кодексе об административных нарушениях сказано, что за демонстрацию нацистской и советской символики полагается штраф в размере от 150 до 300 евро с назначением обязательной меры оказания административного воздействия — конфискации предмета, являющегося инструментом преступления.

Летом 2012 года житель Вильнюса Арвидас Гурявичюс был задержан полицией за то, что вывесил на своем балконе флаг СССР, а также флаг советской Армении. Ювелира обвинили в нарушении закона Литвы, запрещающего публичную демонстрацию советской символики.