Житель псковской деревни застрелил двоих участковых и покончил с собой

Тела троих мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в деревне в Псковской области, двое из погибших — полицейские. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает ”Интерфакс”.

Как отмечает агентство со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР), инцидент произошел в Невельском районе области. По предварительным данным, двое участковых выехали на вызов по поводу семейной ссоры, прибывших полицейских застрелил один из супругов. Информированный источник утверждает, что после этого стрелок покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В конце августа сообщалось о вооруженном нападении на наряд полиции в дагестанском городе Каспийск. В результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы.