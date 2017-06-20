Житель Берлина получил условный срок за изнасилование русскоязычной девочки Лизы

Берлинский суд приговорил 24-летнего жителя германской столицы Исмета Ш. к году и девяти месяцам заключения условно за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней школьницы Лизы, сообщает во вторник немецкая газета Bild.

По ее информации, осужденному, также инкриминируется производство порнографической продукции. По этому обвинению Исмет Ш. получил четыре года испытательного срока.

Как сообщает в свою очередь Deutsche Welle, подсудимый полностью признал свою вину, а суд пришел к выводу, что, сексуальные действия произошли по обоюдному согласию. Однако в тот момент жертва еще не достигла "возраста согласия". А по немецким законам, любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием над детьми и преследуются законом.

В январе 2016 года в полицию поступило заявление о том, что 13-летняя русскоязычная девочка Лиза из Берлина исчезла, в течение 30 часов она числилась пропавшей.

Российские СМИ сообщили, что девочку похитили и изнасиловали иммигранты. Это привело к ряду митингов и демонстраций в ФРГ с участием этнических немцев, переселившихся в Германию из России.