14.07.2018, 18:50

Житель Белгорода 545 раз попробовал взломать сайт ФСБ. Суд по просьбе ведомства прекратил дело

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Häkker
Фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В Белгороде суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил 545 кибератак на официальный сайт ФСБ. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Подсудимый будет должен выплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, передает Meduza.

Дело было прекращено по ходатайству следователя ФСБ. Мужчина (в сообщении указана его фамилия — Тарланов) обвинялся по статье ”создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ” (статья 273 УК РФ).

”Злоумышленник полностью признал вину, раскаялся, осознал содеянное, ущерб в результате его действий причинен не был, претензий со стороны ФСБ к нему не имеется, ранее к уголовной ответственности он не привлекался”, — заявили в суде.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали!

14.07.2018
Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi.
Подробнее



ВИДЕО: Серена проиграла финал Уимблдонского турнира Кербер

14.07.2018
30-летняя немка Ангелик Кербер (WTA 10) впервые выиграла Уимблдонский теннисный турнир. В финальном матче уроженка Бремена одолела 23-кратную победительницу турниров "Большого шлема" американку Серену Уильямс (WTA 181) - 6:3, 6:3.
Подробнее


Малахов объявил о свадьбе Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова

14.07.2018
Бывшая чиновница Минобороны России Евгения Васильева и экс-министр ведомства Анатолий Сердюков поженились. Об этом в своей авторской колонке StarHit написал главный редактор журнала и телеведущий Андрей Малахов.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
109,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

14.07.2018
В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.
Подробнее


”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

14.07.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.
Подробнее