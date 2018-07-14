Житель Белгорода 545 раз попробовал взломать сайт ФСБ. Суд по просьбе ведомства прекратил дело

В Белгороде суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил 545 кибератак на официальный сайт ФСБ. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Подсудимый будет должен выплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, передает Meduza.

Дело было прекращено по ходатайству следователя ФСБ. Мужчина (в сообщении указана его фамилия — Тарланов) обвинялся по статье ”создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ” (статья 273 УК РФ).

”Злоумышленник полностью признал вину, раскаялся, осознал содеянное, ущерб в результате его действий причинен не был, претензий со стороны ФСБ к нему не имеется, ранее к уголовной ответственности он не привлекался”, — заявили в суде.