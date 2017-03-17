Жириновский заявил, что призыв расстреливать депутатов неправильно поняли

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что был неправильно понят во время своего выступления на пленарном заседании в среду, которое обернулось демаршем либерал-демократов и выходом фракции из зала.

"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания — расстрелах и повешении", — сказал Жириновский.

Он заявил, что "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции". "Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к вам это никакого отношения не имеет", — заверил лидер ЛДПР.

Политик также призвал депутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях и не провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня? Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! Давайте будем взаимно вежливы", — сказал Жириновский.

От Жириновского ждут извинений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ТАСС, что не планирует обсуждать с лидером ЛДПР конфликт вокруг его высказываний в адрес депутатов Госдумы от Подмосковья.

"Нет, — ответил спикер на соответствующий вопрос. — Учитывая, что Госдума приняла решение, это было решение трех фракций, которые остались в зале, мы его озвучили и предложили извиниться в связи с высказываниями, которые были абсолютно некорректными". На вопрос о том, должны ли это быть именно публичные извинения, Володин указал, что, "во всяком случае, это должна быть публичная позиция". "Надеюсь, что она прозвучит", — заключил он.