Жириновский призвал отпустить всех молодых людей, задержанных на акциях "Он нам не Димон"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно отпустить всех молодых людей, задержанных на антикоррупционных митингах, прошедших по всей стране 26 марта. По мнению политика, задержание уже стало для них "психологической травмой". Властям не стоит нагнетать обстановку, считает председатель партии. Об этом Жириновский написал в своем Twitter.

Нужно отпустить всех молодых людей,кто участвовал недавно в митингах. Задержание уже психологическая травма. Не нужно нагнетать и озлоблять!— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) March 31, 2017

26 марта в десятках российских городов прошли акции под лозунгом "Он нам не Димон", участники которых призывали расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Поводом стало опубликованное в начале марта расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Он вам не Димон", посвященное секретным активам главы правительства. По данным ФБК, огромное состояние было приобретено премьером на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов.

Во многих городах протестные акции закончились массовыми задержаниями. Только в Москве под стражу взяли более тысячи человек, в том числе инициатора митингов Навального, которого суд арестовал на 15 суток. Пресса отмечала, что активное участие в протестных акциях приняла молодежь — студенты и школьники.

Накануне с призывом "отпустить всех задержанных молодых людей" выступила фракция ЛДПР в Госдуме. "Возможно, они нарушили установленный порядок. Но это молодые люди, и уже сам факт задержания стал для них хорошим уроком на будущее. Кто-то поддался пропаганде, кто-то пришел из любопытства. Не стоит еще больше озлоблять молодежь, держа их в заключении. Такой гуманистический подход, на наш взгляд, был бы самым верным в сложившейся ситуации", — говорилось в сообщении на сайте партии.

Как отметили в партии, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает выделять молодежи помещения, где они "могли бы собираться и выражать собственную позицию, обмениваться мнениями". В качестве примера политик привел Дом Союзов в центре Москвы.