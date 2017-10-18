Жириновский предложил отменить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные дни отпуска вместо новогодних праздников, чтобы россияне не злоупотребляли алкоголем, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.



”Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать”, — сказал Жириновский.

По его мнению, в новогодние люди начинают злоупотреблять алкоголем, так как ”что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой”.

”Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует. Общие праздники — только три: 1 января, 9 мая и 12 (июня)”, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило календарь выходных на следующий год.