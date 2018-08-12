12.08.2018, 18:53

Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы

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rus.delfi.ee
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Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы
Foto: Evan Vucci, AP

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа и экс-директор по коммуникациям в управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман выпускает 14 августа книгу ”Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” (”Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе”). В ней она обвиняет Трампа в расизме, сексизме и мизогинии, пишет "Медуза".

Маниголт Ньюман рассказывает, что Трамп собирался принести присягу на собственной книге вместо Библии, а как-то раз съел бумажную записку, — но далеко не все уверены, что словам бывшей помощницы президента можно верить.

Маниголт Ньюман знакома с Трампом еще с 2004 года, когда она стала участницей реалити-шоу ”Ученик” (”The Apprentice”), где бизнесмен выступал ведущим. За ее жесткий характер и манеру поведения СМИ включали ее в список главных телевизионных злодеев. Во время президентской кампании 2016 года она отвечала в штабе Трампа за агитацию среди афроамериканцев. В сентябре 2016 года она заявила в интервью изданию Frontline, что после дня голосования ”каждый критик, каждый недоброжелатель должен будет поклониться президенту Трампу”, который станет ”самым могущественным человеком во вселенной”.

После избрания Трампа, в январе 2017 года, было объявлено, что Маниголт Ньюман присоединится к его администрации. В ней она стала самой высокопоставленной афроамериканкой. Сама себя в интервью тележурналистке Мегин Келли бывшая звезда реалити-шоу называла ”трампликанцем” (Трамп + республиканец); она считалась одной из самых преданных ему членов команды.

Однако вскоре все изменилось: в декабре 2017 года стало известно, что Маниголт Ньюман покидает Белый дом. По словам некоторых источников, ей пришлось уйти из-за конфликта с новым главой аппарата Джоном Келли и из-за того, что никто до конца не понимал, какую именно пользу она приносит на своем посту. Маниголт Ньюман сначала утверждала, что ушла сама, а не была уволена; но в книге она описывает, как Джон Келли поставил ее перед фактом об увольнении. Дональд Трамп в своем твиттере в декабре поблагодарил ее за работу и пожелал дальнейших успехов.

Уже в феврале этого года Маниголт Ньюман публично раскритиковала администрацию Трампа, заявив, что никогда бы не стала снова за него голосовать.

Согласно выдержкам из ее книги, которые опубликовали СМИ, бывшая сотрудница Белого дома, которая, как оказалось, все это время записывала происходящее на рабочих встречах на диктофон, резко критически отзывается о Дональде Трампе, которого когда-то считала своим наставником. Она подвергает сомнению психическое здоровье Трампа, описывает его как нестабильного и неспособного контролировать свои импульсы человека. Вот некоторые из ее историй.

Бестселлер вместо Библии и плотное сотрудничество с Fox News

Маниголт Ньюман утверждает, что Дональд Трамп хотел использовать на церемонии присяги вместо Библии свою собственную книгу ”Искусство сделки”. ”Он спросил меня: „Омароса, что ты думаешь о том, чтобы я присягал на „Искусстве сделки”?” — написала в своей книге бывшая помощница президента. — „Я спросила: „Вместо Библии?” — „Да. Искусство сделки — бестселлер! Это величайшая деловая книга всех времен. Это то, как я собираюсь заключать великолепные сделки для страны. Просто подумай, сколько копий я бы продал — может быть, [стоит подумать о] памятной инаугурационной копии?!” Маниголт Ньюман утверждает, что отговорила его от этой затеи, и он сделал вид, что пошутил. При этом Трамп, которого поддерживают многие верующие христиане, совершенно не разбирается в Библии, написала она: „Для него с таким же успехом это мог бы быть просто бумажный кирпич”.

В начале 2017 года Маниголт Ньюман, по ее словам, отвела личного адвоката Трампа Майкла Коэна в Овальный кабинет — и увидела, что президент жует листок бумаги. „Я видела, как он положил записку в рот, — написала она. — Поскольку Трамп был гермофобом, я был потрясена, что он пережевывал и глотал бумагу. Должно быть, это было что-то очень, очень чувствительное”.

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Маниголт Ньюман также описывает отношения Трампа с телеканалом Fox News, которые, как она утверждает, даже более глубокие, чем кажется: по ее словам, во время кампании 2016 года на почту избранного списка членов штаба приходили ежедневные письма от продюсеров Fox News, в которых резюмировались события дня и давались советы, как на них отвечать. Например, „с типичной электронной почты @foxnews.com”, рассказала она, приходила полная расшифровка свежей речи Хиллари Клинтон с поэтапной разбивкой, анализом и „конкретными предложениями о том, как реагировать на нее по строкам”.

Кроме того, по утверждению бывшей сотрудницы Белого дома, Трамп любит придумывать окружающим обидные прозвища. Например, министра образования Бетси Девос он называл „Ditzy DeVos” („бестолковая Девос”), а генпрокурора Джеффа Сешнса — Бенджамином Баттоном. „Он также, видимо, не был большим фанатом Джареда Кушнера, когда тот впервые начал встречаться с его дочерью [Иванкой], назвав его „немного сладким”, что, по-видимому, было его способом сказать „гей””, — пишет экс-помощница президента.

По словам Маниголт Ньюман, когда она покинула Белый дом, невестка президента Лара Трамп предложила ей контракт на работу на президентской кампании-2020 с оплатой в 15 тысяч долларов ежемесячно в обмен на подписание соглашения, запрещающего ей когда-либо говорить о Трампе, его семье или о чем-либо, что может навредить президенту. „Я отклонила предложение. Я покончила с миром Трампа”, — написала в книге бывшая сотрудница Белого дома. Газета The Washington Post, которая изучила предложенное Маниголт Ньюман соглашение, отмечает, что такими договорами Трамп регулярно пользовался на протяжении своей карьеры, чтобы заставить замолчать критиков и обвинителей.

В Белом доме считают, что книга „пронизана ложью”

Многие американские СМИ выразили сомнение, что словам Маниголт Ньюман можно доверять; у нее действительно есть записи повседневных встреч в Белом доме, но наиболее интересные моменты из ее книги не подкреплены документально. Помимо прочего, она утверждает, что Трамп не раз использовал в своей речи табуированное в американском обществе „N-word” (оскорбительное для чернокожих слово „ниггер”), но при этом до сих пор не представила доказательств, — хотя на поиск такой записи, по собственному признанию, потратила много времени. The Washington Post подчеркивает, что нет никаких подтверждений историй вроде того, что Трамп жевал записку; несколько собеседников издания в Белом доме посмеялись над этим и назвали ложью. По словам источников The Washington Post, сотрудники Белого дома месяцами опасались, что Маниголт Ньюман может записывать рабочие разговоры. Несмотря на предупреждения советников, Трамп продолжал разговаривать с ней и приглашать ее в Овальный кабинет.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что книга Маниголт Ньюман „пронизана враньем и ложными обвинениями”. Она добавила: „Печально, что недовольный бывший сотрудник Белого дома пытается извлечь выгоду из этих лживых обвинений, а еще хуже, что СМИ теперь дают ей [для этого] платформу — несмотря на то, что они не воспринимали ее всерьез, когда во время ее работы в администрации у нее были только положительные слова о президенте”.

Сам Трамп на вопрос, чувствует ли он себя преданным Маниголт Ньюман, назвал ее „ничтожеством”.

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