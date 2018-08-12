Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы

Однако вскоре все изменилось: в декабре 2017 года стало известно, что Маниголт Ньюман покидает Белый дом. По словам некоторых источников, ей пришлось уйти из-за конфликта с новым главой аппарата Джоном Келли и из-за того, что никто до конца не понимал, какую именно пользу она приносит на своем посту. Маниголт Ньюман сначала утверждала, что ушла сама, а не была уволена; но в книге она описывает, как Джон Келли поставил ее перед фактом об увольнении. Дональд Трамп в своем твиттере в декабре поблагодарил ее за работу и пожелал дальнейших успехов.

Уже в феврале этого года Маниголт Ньюман публично раскритиковала администрацию Трампа, заявив, что никогда бы не стала снова за него голосовать.

Согласно выдержкам из ее книги, которые опубликовали СМИ, бывшая сотрудница Белого дома, которая, как оказалось, все это время записывала происходящее на рабочих встречах на диктофон, резко критически отзывается о Дональде Трампе, которого когда-то считала своим наставником. Она подвергает сомнению психическое здоровье Трампа, описывает его как нестабильного и неспособного контролировать свои импульсы человека. Вот некоторые из ее историй.

Бестселлер вместо Библии и плотное сотрудничество с Fox News

Маниголт Ньюман утверждает, что Дональд Трамп хотел использовать на церемонии присяги вместо Библии свою собственную книгу ”Искусство сделки”. ”Он спросил меня: „Омароса, что ты думаешь о том, чтобы я присягал на „Искусстве сделки”?” — написала в своей книге бывшая помощница президента. — „Я спросила: „Вместо Библии?” — „Да. Искусство сделки — бестселлер! Это величайшая деловая книга всех времен. Это то, как я собираюсь заключать великолепные сделки для страны. Просто подумай, сколько копий я бы продал — может быть, [стоит подумать о] памятной инаугурационной копии?!” Маниголт Ньюман утверждает, что отговорила его от этой затеи, и он сделал вид, что пошутил. При этом Трамп, которого поддерживают многие верующие христиане, совершенно не разбирается в Библии, написала она: „Для него с таким же успехом это мог бы быть просто бумажный кирпич”.

В начале 2017 года Маниголт Ньюман, по ее словам, отвела личного адвоката Трампа Майкла Коэна в Овальный кабинет — и увидела, что президент жует листок бумаги. „Я видела, как он положил записку в рот, — написала она. — Поскольку Трамп был гермофобом, я был потрясена, что он пережевывал и глотал бумагу. Должно быть, это было что-то очень, очень чувствительное”.

Маниголт Ньюман также описывает отношения Трампа с телеканалом Fox News, которые, как она утверждает, даже более глубокие, чем кажется: по ее словам, во время кампании 2016 года на почту избранного списка членов штаба приходили ежедневные письма от продюсеров Fox News, в которых резюмировались события дня и давались советы, как на них отвечать. Например, „с типичной электронной почты @foxnews.com”, рассказала она, приходила полная расшифровка свежей речи Хиллари Клинтон с поэтапной разбивкой, анализом и „конкретными предложениями о том, как реагировать на нее по строкам”.

Кроме того, по утверждению бывшей сотрудницы Белого дома, Трамп любит придумывать окружающим обидные прозвища. Например, министра образования Бетси Девос он называл „Ditzy DeVos” („бестолковая Девос”), а генпрокурора Джеффа Сешнса — Бенджамином Баттоном. „Он также, видимо, не был большим фанатом Джареда Кушнера, когда тот впервые начал встречаться с его дочерью [Иванкой], назвав его „немного сладким”, что, по-видимому, было его способом сказать „гей””, — пишет экс-помощница президента.

По словам Маниголт Ньюман, когда она покинула Белый дом, невестка президента Лара Трамп предложила ей контракт на работу на президентской кампании-2020 с оплатой в 15 тысяч долларов ежемесячно в обмен на подписание соглашения, запрещающего ей когда-либо говорить о Трампе, его семье или о чем-либо, что может навредить президенту. „Я отклонила предложение. Я покончила с миром Трампа”, — написала в книге бывшая сотрудница Белого дома. Газета The Washington Post, которая изучила предложенное Маниголт Ньюман соглашение, отмечает, что такими договорами Трамп регулярно пользовался на протяжении своей карьеры, чтобы заставить замолчать критиков и обвинителей.

В Белом доме считают, что книга „пронизана ложью”