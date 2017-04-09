Жертвой теракта в Стокгольме стала 11-летняя девочка

Одной из жертв теракта в Стокгольме оказалась 11-летняя девочка, сообщили ее родственники.

Девочка возвращалась из школы обычной дорогой. Родители сообщили о пропаже ребенка, давали объявления в соцсетях, но о гибели ее узнали только в субботу в середине дня, передает РИА ”Новости” со ссылкой на Expressen.

Сообщений о личности других погибших пока нет.

Напомним, грузовик под управлением террориста в пятницу вечером врезался в толпу людей центре Стокгольма. В результате атаки погибли четыре человека, еще девять пострадали. Автомобилем управлял выходец из Узбекистана.