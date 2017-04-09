09.04.2017, 12:37

Жертвой теракта в Стокгольме стала 11-летняя девочка

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Rootsi pealinnas Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka, neli inimest sai surma ja 15 vigastada.
Rootsi pealinnas Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka, neli inimest sai surma ja 15 vigastada.Foto: Karli Saul

Одной из жертв теракта в Стокгольме оказалась 11-летняя девочка, сообщили ее родственники.

Девочка возвращалась из школы обычной дорогой. Родители сообщили о пропаже ребенка, давали объявления в соцсетях, но о гибели ее узнали только в субботу в середине дня, передает РИА ”Новости” со ссылкой на Expressen.

Сообщений о личности других погибших пока нет.

Напомним, грузовик под управлением террориста в пятницу вечером врезался в толпу людей центре Стокгольма. В результате атаки погибли четыре человека, еще девять пострадали. Автомобилем управлял выходец из Узбекистана.

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