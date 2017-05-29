Жертвами урагана в Москве стали 11 человек

По последним данным, из-за ураганного ветра в Москве погибли 11 человек. Это данные мэрии. Следственный комитет сообщает о двух жертвах в Подмосковье - ребенке и мужчине. Ветер во время ливня валил деревья и срывал металлические конструкции.

Новые данные о жертвах урагана сообщили информационным агентствам в департаменте здравоохранения Москвы. Число жертв увеличилось до 11 человек.

"В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом", — сказал представитель департамента Интерфаксу.

Следственный комитет России (СКР) ранее подвердил информацию сначала о шести, а затем о семи погибших в Москве во время урагана, который обрушился на город днем в понедельник.

"Сегодня в результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей столицы. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек", — говорила представитель московского управления СКР Юлия Иванова.

Еще один человек получил травмы, когда на него упала остановка на Кировоградской улице, и позже скончался от несовместимых с жизнью травм, добавила Иванова. Позже представитель федерального СКР Светлана Петренко уточнила, что, по данным комитета, погибших семеро.

Ранее официальное заявление в связи с гибелью людей сделал мэр Москвы Сергей Собянин. "В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших", — написал он в "Твиттере".

Еще до официального заявления мэрии об 11 погибших такое число жертв называло агентство Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Собеседник агентства уточнял, что люди погибли из-за падения них деревьев и конструкций, среди жертв стихии детей нет.

Следственный комитет, в свою очередь, подтвердил сообщения агентств о гибели двух человек в Подмосковье.

В поселке Кратово в Раменском районе упавшее дерево насмерть задавило 11-летнюю девочку. В Красногорском районе в деревне Путилково лист металлического забора, сорванный порывом ветра, убил 57-летнего мужчину, сообщает пресс-служба подмосковного управления СКР.

География урагана

Первый смертельный случай в Москве, о котором стало известно, произошел на юго-западе Москвы неподалеку от главного здания МГУ. "В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб", — рассказывал собеседник Интерфакса.

Позже Интерфакс сообщил, что "около 15.50 на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку 26 лет". "От полученных травм она скончалась", — сказал собеседник агентства.

ТАСС ранее сообщал о четырех жертвах, в том числе о гибели человека на площади Джавахарлала Неру. Его насмерть придавило упавшее дерево.

"Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек, — говорил источник ТАСС. — По данным медиков, от падения деревьев и конструкций в разных районах города погибли четыре человека".

Интерфакс подверждал гибель человека на Кировоградской улице. Кроме того, источники агентства говорили о двух погибших на Кедровой улице. Еще два человека, писал Интерфакс, погибли после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка.

Из всех районов Москвы поступали свидетельства очевидцев о поваленных деревьях и столбах.

РИА Новости источник в экстренных службах столицы пишет, что ураганный ветер повалил больше 600 деревьев в городе. По оценке собеседника Интерфакса, речь может идти о тысяче.

Упавшие деревья травмировали несколько человек на Даниловском кладбище, передавал Интерфакс, также со ссылкой на источник. Люди получили травмы различной степени тяжести.

Филевская линия метрополитена работала с перебоями из-за упавшего на рельсы дерева. "Закрыты для входа пассажиров станции "Филевский парк" и "Пионерская", — говорилось в сообщении метро в "Твиттере".

Российские железные дороги заявили, что движение аэроэкспрессов до аэропорта Внуково "затруднено" также из-за упавшего дерева.

Московская железная дорога сообщила, что на ярославском, горьковском, белорусском, киевском и рижском направлениях затруднено движение электричек.

В результате урагана незначительно повреждена крыша здания столичного управления МВД на Петровке, 38, сообщили в пресс-службе управления.

На территории резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева упали несколько сосен высотой с трехэтажный дом, сообщали корреспонденты РИА Новости и ТАСС. Одно из деревьев рухнуло рядом автомобилями участников совещания у Медведева.

Шквалистый ветер обрушил пирамиду в Истринском районе Подмосковья, пишет РБК владелец пирамиды Александр Голод. Эта конструкция была возведена в 1999 году и бросалась в глаза всем, где едет по Новорижскому шоссе.

Ранее в понедельник МЧС объявило о желтом уровне опасности из-за ожидающихся ливней и порывистого ветра.

Порывы ветра во время урагана в Москве достигали 22 метров в секунду, сообщили Интерфаксу в Гидрометцентре России. Агентству ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что порывы шквалистого ветра на Москве усиливались до 28 метров в секунду.

"Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра", — предупредил Вильфанд.

Центральный регионального центра МЧС также предупреждает, что ливни с градом и порывистым ветром будут идти в Центральной России и Приволжье еще два дня, пишет РИА Новости.

Ураган унес жизни наибольшего числа людей в истории наблюдений, пишет Интерфакс. В июне 1998 от последствий ураганного ветра погибли девять человек, еще 165 пострадали.