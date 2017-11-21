Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек

Как минимум 50 человек погибли при взрыве в мечети в городе Муби на северо-востоке Нигерии.

По имеющимся сведениям, взрыв произвел смертник во время утренней молитвы. Точных данных о числе раненых пока нет.

По словам представителя местной полиции Отмана Абубакара, молодой человек вошел в мечеть и привел в действие самодельное взрывное утройство.

По приблизительным оценкам, боевику было около 17 лет и он принадлежит к исламистской группировке "Боко Харам".

"Мы все понимаем существующую тенденцию. Никого конкретно мы пока не подозреваем, однако знаем, кто обычно стоит за такого рода атаками", — заявил Абубакар.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.

"Боко Харам" действует на севере Нигерии с 2009 года. За это время жертвами атак боевиков стали 20 тыс. человек, еще 2 млн покинули свои дома.

В декабре 2016 года произошла самая масштабная атака "Боко Харам". Две школьницы подорвали себя на рынке, их жертвами стали 56 человек.