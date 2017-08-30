Жертвами шторма "Харви" в США стали не менее 30 человек

Число жертв наводнений в Техасе, вызванных тропическим штормом "Харви", достигло 30 человек. Более 13 тыс. человек спасены и пережидают в убежищах. В ближайшие сутки шторм может обрушиться на штат Луизиана, передает ТАСС.

Тысячи человек в убежищах

Спасенные жители размещаются в специально оборудованных центрах вместе с заранее эвакуированными. Такие убежища расположены, в частности, на территории крупного конференц-центра и спорткомплекса в Хьюстоне. Первый из них переполнен, в нем находятся уже более 10 тыс. человек.

Мэр города Сильвестр Тернер заявил, что власти в ближайшее время намерены открыть еще несколько подобных центров, которые смогут вместить тысячи человек. Всего в убежищах на территориях, пострадавших от наводнений, находятся на данный момент более 20 тыс. эвакуированных жителей штата.

По информации газеты The New York Times, которая ссылается на представителей местных властей, число жертв шторма "Харви" достигло уже 30 человек. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называют цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

"Харви" ставит рекорды

Между тем Национальная метеорологическая служба США сообщила, что количество осадков, выпавших в одном из населенных пунктов в Техасе, установило рекорд. Речь идет о городе Монт-Белвью, где в середине дня во вторник было зафиксировано около 1320 мм осадков.

Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений. Однако рекорд, зафиксированный на Гавайских островах, на которые в 1950 году обрушился тропический циклон Хики, до сих пор не побит. Там в одном из населенных пунктов тогда выпало 1330 мм осадков.

Вместе с тем, по данным телеканала Fox News, всего на юге США в зоне влияния "Харви" количество уже выпавших осадков эквивалентно примерно 57 трлн литров воды. К концу среды ожидается еще до 23 трлн литров. Fox News отмечает, что количество уже выпавших на юге США осадков поместилось бы в 27 млн плавательных бассейнов для Олимпийских игр.

Власти ввели комендантский час

Вечером во вторник власти серьезно пострадавшего от наводнений Хьюстона объявили, что вводят комендантский час, который начинает действовать с полуночи и до пяти часов утра. Мэр Сильвестр Тернер подчеркнул, что данная мера введена для того, чтобы "предотвратить преступления, позволить добровольцам беспрепятственно заниматься выполнением поставленных задач", в том числе оказывать помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

Органы правопорядка грозят максимально сурово наказывать за попытки нажиться во время шторма. В Хьюстоне и ряде соседних округов арестованы уже 14 человек, которые обвиняются в грабежах во время стихийного бедствия.

"Каждый, кто вламывается в дома и на предприятия, воспользовавшись штормом, должны осознавать, что неминуемо испытают на себе всю тяжесть законного наказания. Правонарушителей будут подвергать преследованию круглосуточно и без задержки", — заявила Хэррис Ким Огг, прокурор округа Хэррис. Она напомнила, что законы штата Техас предусматривают пожизненное лишение свободы за подобный вид преступлений.

Трамп посетил районы бедствия

Президент США Дональд Трамп посетил во вторник ряд городов в Техасе, пострадавших от бедствия. Так, в Корпус-Кристи он провел совещание, посвященное восстановительным работам. По словам Трампа, речь идет о разгуле стихии в "колоссальных масштабах". "Никто никогда не видел ничего подобного", — сказал президент США, дав при этом высокую оценку действиям участников спасательных и восстановительных операций.

Как отметил глава государства на встрече с властями и спасателями в городе Остин, ликвидация последствий шторма обойдется бюджету США в рекордную сумму. Точную цифру Трамп не назвал, однако подчеркнул, что собирается "работать с Конгрессом в деле оказания помощи Техасу". "Вероятно, никогда в истории нашей страны не было ничего настолько дорогостоящего", — сказал президент.

Прогноз погоды

В ближайшие дни в юго-восточном регионе Техаса дожди должны прекратиться.

Как заявила исполняющая обязанности министра национальной безопасности США Элейн Дьюк, ливни, который принес с собой "Харви", прекратятся в течение максимум ближайших двух суток. "Мы ожидаем, что ливни прекратятся в течение следующих 24-48 часов, а затем вода начнет уходить. Мы продолжим следить за ситуацией", — отметила она.

По словам Дьюк, в администрации рассматривают вопрос о строительстве модульных домов. "Наша самая главная задача заключается в завершении поисково-спасательных работ, а также в переселении людей из убежищ во временное жилье. Убежища должны использоваться максимально короткий период", — отметила и. о. министра.

Глава министерства здравоохранения и социальных служб Томас Прайс заявил, что в регионе многим больницам и домам престарелых не хватает мощностей электрогенераторов. По его данным, уже закрыты примерно 30 больниц.

На очереди Луизиана

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим чрезвычайного положения в ряде округов штата, заявив о высокой вероятности затоплений и отключений электроэнергии. В районах Луизианы, граничащих с Техасом, эвакуированы уже более 500 человек. По данным властей, шторм, который движется с крайне небольшой скоростью, может полностью покинуть территорию Луизианы лишь через двое-трое суток.