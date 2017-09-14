Жертвами двух атак боевиков в Ираке стали не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек стали жертвами двух атак боевиков на юге Ирака, более 80 получили ранения.



Как сообщили в МВД страны, первое нападение произошло недалеко от города Насирия — столицы иракской провинции Ди-Кар. Там вооруженные люди ворвались в придорожное кафе и открыли огонь по посетителям.



Спустя некоторое время возле ближайшего контрольно-пропускного пункта взорвался заминированный автомобиль.



Местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).



По информации агентства Франс пресс, нападавшие были замаскированы под бойцов "Хашд шааби" ("Силы народной мобилизации") — отрядов ополчения иракских шиитов, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.



В июле 2017 года иракские войска отбили у боевиков ИГ Мосул — город, который террористы захватили в 2014 году и провозгласили своей столицей в Ираке. В конце августа был освобожден город Талль-Афар, который служил стратегическим опорным пунктом группировки в Ираке.



Под контролем ИГ в Ираке остается ряд поселений вблизи сирийской границы в провинции Анбар, известных под общим названием Эль-Кайм.