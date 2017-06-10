Жертвами атаки ИГ в Ираке стали более 30 человек

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В результате атаки боевиков группировки ”Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) в иракском городе Ширкат погибли более 30 человек, как военные, так и мирное население. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.