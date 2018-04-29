29.04.2018, 21:58

Жены джихадистов: 19 россиянок в Ираке получили пожизненные сроки

 (8)
bbcrussian.com
EST 1
SYRIA-CRISIS/IRAQ/
SYRIA-CRISIS/IRAQ/Foto: Stringer, REUTERS

Суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 29 женщин за участие в группировке "Исламское государство", признанной террористической и запрещенной в России и других странах мира. СМИ сообщают, что среди них было 19 россиянок, а также гражданки Азербайджана и Таджикистана.

Глава Центрального уголовного суда Багдада, который рассматривает дела, связанные с терроризмом, заявил, что женщины были признаны виновными в "присоединении и оказании поддержки ИГ", передает Франс Пресс. У всех женщин есть право на апелляцию.

Женщины, одетые в розовые блузки и черные платки, входили в зал суда одна за другой, передает корреспондент агентства. Большинство из них были вместе с детьми. С судьями они говорили через переводчика — русскоязычного профессора из Университета Багдада, нанятого посольством. Большинство осужденных говорят, что их обманным путем заманили в Ирак.

Представитель российского посольства заявил, что свяжется с семьями осужденных, чтобы оповестить о решении суда.

ак сообщает иракский телеканал Al Sumaria, ссылаясь на слова российского сенатора и представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока Зияда Сабсаби, суда в Ираке ожидают еще как минимум 60 женщин из России.

В апреле этого года две россиянки вместе с другими иностранками уже были приговорены к пожизненному заключению в Ираке. Они обжаловали приговор в апелляционном суде.

Всего в Ираке, по данным СМИ, задержаны около 500 женщин вместе с их детьми из разных стран, которые подозревают в том, что они состояли в ИГ. Всего, согласно различных оценкам, в иракских тюрьмах находятся около 20 тысяч человек, которых подозревают в участии в деятельности группировки.

Джихадистская организация, называвшая себя "исламским государством" (ИГ, ИГИЛ или "Даеш") к 2014 году смогла захватить около трети территории Ирака, под ее контролем находился крупный город Мосул. В декабре 2017 года иракское правительство объявило о разгроме ИГ.

С начала года как минимум 11 женщин из различных стран были приговорены в Ираке к смертной казни. Но иногда власти страны выносят и более мягкие приговоры: в феврале уроженка Чечни, получившая гражданство Германии, была оправдана по обвинению в терроризме и приговорена к штрафу в 400 долларов и году тюрьмы за незаконное пересечение границы.

Зияд Сабсаби с августа 2017 года занимается непосредственным вывозом женщин и детей с территориий, освобожденных от ИГ. Эту кампанию курирует глава Чечни Рамзан Кадыров, а координацию родственников осуществляет член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова и ранее созданное ею агентство "Объектив".

Русская служба Би-би-си не смогла связаться с Саратовой по поводу приговора 19 россиянкам.

До осени 2017 года в рамках кампании россиянки возвращались на родину. Однако в декабре прошлого года Сабсаби сообщил, что по новым правилам все женщины старше 14 лет, побывавшие в ИГ, должны предстать перед судом в Ираке перед возвращением в Россию.

Официальный представитель МИД России Махия Захарова обещала, что россиянкам в случае подтверждения их гражданства посольство России в Ираке обеспечит соблюдение их прав на защиту силами местных адвокатов.

Русская служба Би-би-си рассказывала историю жительницы Симферополя, уехавшей вслед за мужем в Ирак, чтобы присоединиться к ИГ. После освобождения территории Ирака от джихадистов женщина сначала попала в плен к одной из местных группировок, а в феврале этого года была передана официальным иракским властям. После этого ее родственники не могут с ней связаться.

За женщин, оказавшихся в тюрьмах в Ираке, ведут борьбу их семьи.

В начале апреля в Москве у посольства Ирака собрались около 25 женщин, родственницы которых оказались в Багдаде в тюрьме. Они просили власти Ирака, чтобы женщин, которые последовали за своими мужьями в ИГ, не судили строго.

В России женщин, которые уехали в группировку ИГ, а потом вернулись на родину, также начали преследовать.

В общей сложности дагестанские спецслужбы арестовали восемь человек, вывезенных в рамках кампании главы Чечни из Сирии в Россию. В конце прошлого года в регионе было рассмотрено первое уголовное дело против россиянки, вывезенной с территории, ранее контролируемой ИГ. Минимум трое арестованных уже получили приговоры. Одну из женщин приговорили к 4,5 годам колонии, а еще двух — к восьми годам. Но при этом всем трем осужденным дали отсрочку наказания до тех пор, пока младшим из их детей не исполнится 14 лет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Тянака на аргентинском этапе чемпионата мира и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию

29.04.2018
Эстонский автогонщик Отт Тянак победил уже в третьем в своей карьере этапе чемпионата мира по авторалли, а "Яндекс. Такси" 1 мая начнет свое вторжение в Эстонию, обещая 50-процентную скидку на старте работы в Таллинне и приглашая желающих стать таксистами присоединиться. Вчера в Финляндии был застрелен полицейскими стрелявший в них водитель автомобиля, а сегодня ночью был задержан второй из двух пассажиров машины нападавшего. Пассажиров подозревают не в нападении на полицейских, а в другом преступлении.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Почем в Дании продают, например, пиво и сыр? Смотрите цены двадцати с лишним разных продуктов

29.04.2018
Жизнь и Дании просто и живописна — чтение сказок Андерсона, распитие аквавита и поедание датских булочек. Но шутки в сторону. Всегда интересно знать, по каким ценам продаются продукты в других странах. Давайте посмотрим на датские ценники.
Подробнее


До обязательной замены резины считанные дни: как выбрать покрышки, чтобы потом не плакать

29.04.2018
Дважды в год страну накрывает стихийным бедствием, которое называется ”смена резины”. Зимой к шиномонтажкам выстраиваются огромные очереди и ведутся бесчисленные холивары среди сторонников ламелей и шипов. Весной все проходит чуть спокойнее, правда, не без шума: адепты летней выясняют отношения с ”всесезонниками”, и всех волнует общий вопрос: так ли ужасны китайские покрышки. В преддверии очередной смены резины ”МК-Эстония” выясняла, какие есть новости на рынке и что обязательно стоит учитывать автовладельцам.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



1 мая на улицах Таллинна появится 300 автомобилей "Яндекс. Такси". По конкурентам ударят "дружелюбными ценами"

29.04.2018
Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси", сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107352003
129,60 €
77,76 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €

Жены джихадистов: 19 россиянок в Ираке получили пожизненные сроки

29.04.2018
Суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 29 женщин за участие в группировке "Исламское государство", признанной террористической и запрещенной в России и других странах мира. СМИ сообщают, что среди них было 19 россиянок, а также гражданки Азербайджана и Таджикистана.
Подробнее




Нарвитянка спросила премьера Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”

29.04.2018
На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии, пишет ”Нарвская газета”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ