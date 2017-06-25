Женщину в США обвинили в смерти детей, запертых в машине на жаре

Жительнице Техаса предъявили обвинения по делу о смерти двух ее детей, которые были несколько часов заперты в автомобиле на жаре.

По словам полиции, 24-летняя Синтия Мария Рэндольф признала, что закрыла детей в машине, чтобы "преподать урок" своей двухлетней дочери Джулиет, которая отказывалась покидать автомобиль.

Джулиет и ее 16-месячный брат Кавана скончались около половины пятого вечера 26 мая. Температура воздуха в это время была около 35,5 градусов по Цельсию.

Машина находилась рядом с домом Рэндольф недалеко от озера Уэтерфорд, сообщили в полиции.

Там также отметили, что в ходе многочисленных допросов Рэндольф рассказала несколько версий событий, которые привели к смерти ее детей.

В ее первых показаниях говорится, что дети сами забрались в машину и заперлись изнутри.

Она также сказала, что, обнаружив их, пыталась спасти детей и разбила окно автомобиля.

Но в итоге она призналась, что нашла их играющими в машине около 12:15 дня в этот день.

Когда Джулиет отказалась выходить из автомобиля, Рэндольф закрыла дверь, чтобы "преподать дочери урок", и думала, что Джулиет сможет выбраться из машины сама, когда будет готова, а также выпустить своего брата.

После этого, сообщили в полиции, мать ушла в дом, покурила марихуану и уснула на 2-3 часа.

Рэндольф также признала, что разбила окно, чтобы представить случившееся как несчастный случай.