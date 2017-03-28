Жена нападавшего в Лондоне осудила действия мужа

Вдова Халида Масуда, напавшего на прохожих и полицейских у здания парламента в центре Лондона 22 марта, осудила поступок своего мужа.

По словам Рохи Хидары, узнав о нападении, она была "расстроена и шокирована". Заявление вдовы Масуда, в котором она выразила соболезнования семьям жертв нападения и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, опубликовала полиция.

Рохи Хидара предположительно была второй женой Халида Масуда. По данным полиции, она попросила о конфиденциальности, особенно в вопросах, касающихся детей.

Ранее мать нападавшего Джанет Аджао сказала, что "шокирована, испытывает чувство горечи и ошарашена" произошедшим. По ее признанию, она "пролила много слез о погибших во время нападения".

В результате нападения в центре Лондона в среду погибли пять человека, включая самого нападавшего — Халида Масуда. Жертвами нападения стали полицейский, преподавательница лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн, пенсионер Лесли Родс. По меньшей мере 40 человек получили ранения, 13 пострадавших до сих пор находятся в больнице.

По данным полиции, Масуд умышленно сбил на машине нескольких человек на Вестминстерском мосту, а затем вышел из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, нанеся ему несколько тяжелых ранений, оказавшихся впоследствии смертельными. После этого сам Масуд был застрелен другим полицейским. Полиция предполагает, что автомобиль Масуда двигался со скоростью 76 миль в час (122 км в час), а все нападение заняло 82 секунды.

Полиция Лондона заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на связь напавшего на полицейских и прохожих у зданий парламента с экстремистскими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида", запрещенными во многих странах. Ранее ответственность за случившееся взяла на себя как раз ИГ.

Однако, по словам представителя лондонской полиции, Халид Масуд явно интересовался джихадом, но нет оснований полагать, что он с кем-либо обсуждал планы нападения.

"Его метод основан на предыдущих преступлениях — простых, не требующих серьезной подготовки или больших денег, и является отражением риторики лидеров ИГ в плане методов и призывах совершать нападения на полицейских и гражданское население, но у меня нет доказательств того, что он обсуждал это с кем-либо", — сказал в интервью программе Би-би-си "Панорама" Нил Басу, помощник комиссара лондонской полиции.