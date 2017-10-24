Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак объявила состав своего штаба, который будет готовить ее к участию в выборах президента России в 2018 году. Штаб возглавил Игорь Малашенко, руководивший в 1996 году кампанией Бориса Ельцина, а консультировать Собчак будут журналисты и правозащитники.

Во вторник в здании Электротеатра имени Станиславского прошла первая пресс-конференция телеведущей Ксении Собчак после ее объявления о выдвижении на выборы президента. Послушать телеведущую собрались более 200 журналистов, включая иностранных. В зале все не поместились, и пресс-служба отдавала приоритет иностранным телеканалам.

Перед началом пресс-конференции всем раздали круглые наклейки с надписью "#япротив" — Собчак назвала свою кампанию "Против всех".

Первым делом будущий кандидат (официальная регистрация на выборах еще не началась) объявила о проекте по поддержке политзаключенных, к которым она отнесла директора "Гоголь-центра" Александра Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова, Олега Навального (брата оппозиционера Алексея Навального), журналиста РБК Александра Соколова, украинского активиста Александра Кольченко и других.

Технологи из 90-х

Штаб Собчак возглавит Игорь Малашенко, объявила телеведущая. Малашенко руководил избирательным штабом Бориса Ельцина в 1996 году и был одним из основателей телекомпании НТВ. В последние годы он выступал как политолог и занимался бизнесом. В СМИ его называли мужем журналистки Божены Рынски, которая сразу после объявления Собчак о выдвижении на выборах назвала ведущую "тварью".

Главным технологом штаба станет основатель "Имидж-контакт" Алексей Ситников. По словам Собчак, он будет координировать работу волонтеров и заниматься сбором подписей. Ситников также работал на кампании 1996 года, позже был консультантом Юлии Тимошенко на Украине. В прошлом году, рассказывали Би-би-си его знакомые, он по поручению Кремля консультировал кампанию врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Сценарист и ведущая Авдотья Смирнова будет консультировать штаб по вопросам инклюзивного общества. Смирнова — супруга бывшего руководителя администрации президента, главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

Журналист Антон Красовский будет модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ "и в целом помогать по ведению кампании". Красовский руководил избирательным штабом кандидата в президенты Михаила Прохорова в 2012 году.

Интернет-кампанией будет заниматься Виталий Шкляров, который работал в штабе кандидата в президента США Берни Сандерса и работал на муниципальной кампании в Москве вместе с Дмитрием Гудковым. Консультантом по судебным проблемам станет юрист и правозащитник Елена Лукьянова.

Также к кампании присоединится бывший сотрудник прокремлевского Фонда эффективной политики, политтехнолог и сооснователь партии "Другая Россия" Марина Литвинович, а за видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский — бывший режиссер телекомпании "ВИD " и бывший продюсер "Первого канала".

Выйти из тени

Собчак поблагодарила за поддержку экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, который с утра высказался за регистрацию всех политических сил. По ее словам, предложения Ходорковского будут обсуждаться на круглых столах, которые штаб кандидата проведет в ближайшее время. В ходе этих круглых столов штаб и будет формировать свою избирательную программу.

На вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Собчак ответила: "С точки зрения международного права Крым — украинский". Она призвала Москву и Киев к диалогу и заявила, что "самое важное сейчас — восстановить дружбу с Украиной".

Алексея Навального Собчак назвала самым успешным политическим проектом последних пяти лет и пообещала снять свою кандидатуру в случае, если у Навального будет хоть какой-то шанс зарегистрироваться. Спонсоров своей кампании Собчак не назвала, но призвала бизнесменов, готовых дать ей деньги, выйти из тени и назвать свои имена.

На вопрос о том, правда ли ее кандидатура для участия в выборах согласована Кремлем, Собчак ответила довольно резко.

"У вас есть доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания", — ответила она на вопрос журналиста. Она еще раз повторила, что встречалась с Путиным, но утверждает, что не согласовывала свои планы. "По поводу встречи я все сказала, встреча была связана с другим моментом. Разрешения у Путина я не спрашивала", — заявила она.

Против всех?

Собчак также заявила, что она всю жизнь в перелетах и "лучше всех" знает Россию. На вопрос Русской службы Би-би-си, знает ли она, какая средняя зарплата в стране, Собчак ответила, что ей прекрасно известно, что сумма составляет 35 тысяч рублей. "Вы что думаете, мне сложно выучить какие-то цифры?" — спросила она.

"Я считаю опасным и вредным то, как вы формулируете свой вопрос, будто бы как богатый человек я не могу быть близка к народу. Наша задача помочь бедным стать богатыми, а не помочь бедным возглавить эту страну", — заявила Собчак.

Мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова, уже много лет представляет республику Тува в Совете Федерации. На вопрос Би-би-си, не считает ли она нахождение своей матери во власти конфликтом интересов, Собчак заявила, что не видит никакого конфликта.

"Нарусова не баллотируется на позицию президента. Она работает в Совете Федерации. Она опытный политик, у нее свои взгляды", — заявила она. По словам Собчак, у них дома "огромное количество разговоров" на эту тему, но она не считает правильным выносить семейные споры на публику.

Собчак, называющая себя кандидатом "против всех", во время пресс-конференции очень скупо комментировала личность президента Владимира Путина, который был подчиненным ее отца Анатолия Собчака в те времена, когда последний занимал должность мэра Петербурга. На прямой вопрос о своем отношении к Путину она заявила, что выступает против Путина в том числе.

"Для каких-то людей Путин в первую очередь тиран и диктатор. Для других людей это правитель, который сохраняет "русский мир" и поднял Россию с колен. А для меня это в первую очередь человек, который в сложной ситуации помог моему отцу. Я об этом помню", — заявила Собчак. По ее словам, она не будет "оскорблять Путина", но готова оппонировать ему как политику.