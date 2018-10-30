Жданок: Русский союз Латвии будет жить, "мы не рука Кремля", уход Мамыкина — фейк

Деньги, вложенные РСЛ в предвыборную кампанию, были потрачены в основном на организацию массовых мероприятий.

"Нас упрекают в том, что мы — "рука Кремля". Если бы это было так, наши возможности рекламы были бы намного шире. У РСЛ очень скромный бюджет, он состоит в основном из пожертвований одного бывшего и двух действующих депутатов Европарламента", — цитирует Жданок rus.delfi.lv.

Большая часть средств бюджета РСЛ была израсходована на проведении акции протеста 15 сентября. "Если бы у нас была возможность реализовать полноценную предвыборную программу, думаю, РСЛ получил бы не только нынешние 3,2% процента голосов избирателей, но и недостающие для прохождения в Сейма голоса", — уверена она.

В последующие четыре года РСЛ получит из госбюджета около 80 тысяч евро. Это примерно столько же, сколько партия потратила на предвыборную кампанию.

Появившееся в "Facebook" сообщение евродепутата Андрея Мамыкина о том, что он поставил точку на своей политической карьере, Жданок назвала "типично фейковой" новостью, сочиненной для того, чтобы "прозондировать реакцию человека".