Жара! Сотню жителей Хельсинки пригласили переночевать в прохладном супермаркете

Сотня счастливчиков была выбрана на основании заявок на странице магазина в Фейсбуке, пишет новостной портал YLE.

Жара в Финляндии не отступает уже которую неделю, и многим высокая температура мешает спать. Магазин K-Supermarket в столичном районе Северная Хаага предложил собственное решение этой проблемы и позвал клиентов переночевать в прохладе кондиционера и холодильных и морозильных установок.

Акция пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Супермаркет предоставит гостям не только ночлег, но также поздний ужин и завтрак. Утренняя программа Yle позвонила автору идеи, предпринимателю Марике Линдфорс и поинтересовалась, как все будет организовано.

– Как у вас возникла такая идея?

– Это, конечно, была сумасшедшая идея, но возникла она на основании отзывов наших клиентов.

– Можно предположить, что какое-то правило запрещает подобное. Какие разрешения вам потребовались?

– Мы решали все вопросы со спасательной службой, полицией и Агентством безопасности продовольствия Evira.

– Сколько к вам придет гостей?

– Около ста человек.

– Будет ли это им что-нибудь стоить?

– Нет, все бесплатно.