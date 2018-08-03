03.08.2018, 21:20

Жара! Сотню жителей Хельсинки пригласили переночевать в прохладном супермаркете

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Õllelett Soome poes.
Õllelett Soome poes.Foto: Scanpix, REUTERS

Сотня счастливчиков была выбрана на основании заявок на странице магазина в Фейсбуке, пишет новостной портал YLE.

Жара в Финляндии не отступает уже которую неделю, и многим высокая температура мешает спать. Магазин K-Supermarket в столичном районе Северная Хаага предложил собственное решение этой проблемы и позвал клиентов переночевать в прохладе кондиционера и холодильных и морозильных установок.

Акция пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Супермаркет предоставит гостям не только ночлег, но также поздний ужин и завтрак. Утренняя программа Yle позвонила автору идеи, предпринимателю Марике Линдфорс и поинтересовалась, как все будет организовано.

– Как у вас возникла такая идея?

– Это, конечно, была сумасшедшая идея, но возникла она на основании отзывов наших клиентов.

– Можно предположить, что какое-то правило запрещает подобное. Какие разрешения вам потребовались?

– Мы решали все вопросы со спасательной службой, полицией и Агентством безопасности продовольствия Evira.

– Сколько к вам придет гостей?

– Около ста человек.

– Будет ли это им что-нибудь стоить?

– Нет, все бесплатно.

– Как вы выбрали эту сотню? Судя по странице в Фейсбуке, заинтересованных было гораздо больше.

– Да, интерес был огромный. Взяли просто первых заявивших о своем желании.

– Как вы будете следить, что никто не учинит беспорядки или не украдет что-нибудь?

– На месте будут охранники и много сотрудников. Ну и камеры будут включены.

– Что от вас потребовалось для организации такой акции?

– Много работы и пара бессонных ночей.

– Какие были ожидания относительно интереса к акции?

– Изначально мы думали, что придется сидеть всю ночь с менеджером магазина вдвоем и никак не могли предугадать, что идея выстрелит настолько. Мы очень довольны тем, как люди восприняли нашу акцию.

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