Американский Центр предупреждения о цунами в Тихом океане предупреждает об угрозе цунами в радиусе тысячи километров от эпицентра мощного землетрясения в Чили.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 225 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге Чили. Очаг землетрясения находился на глубине в 15 километров. Пока нет никаких сообщений о жертвах или разрушениях, передает Русская служба Би-би-си.

Власти Чили объявили эвакуацию жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами, вызванного землетрясением, сообщает национальная экстренная служба. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны в радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.

"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей. Жителей района Лос-Лагос призвали оставаться в безопасных местах и избегать пляжей.

Первые приливные волны, согласно сообщениям местных экстренных служб, ожидаются у побережья около часа дня по местному времени (19.00 мск).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени (17.22 мск) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.