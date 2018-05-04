04.05.2018, 09:20

Земан: ”Новичок” производился в Чехии

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Gazeta.ru
EST 4
Miloš Zeman
Miloš ZemanFoto: Petr David Josek, AP

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ ”Новичок”, сообщает iRozhlas.

”Заключение таково, что наша страна производила и испытывала ”Новичок”, пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так”, — сказал Земан.

Согласно докладу службы внутренней разведки, газ производился и испытывался в лаборатории в Брно.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у входа в торговый центр в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом ”Новичок”, который якобы производился только в России.

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