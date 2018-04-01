"Здесь будет просто Чернобыль": Волоколамск снова вышел на митинг

Несколько тысяч человек вышли на митинг против мусорного полигона, который выделяет ядовитый газ. В резолюции митинга жители потребовали снять губернатора Подмосковья, а также не открывать новое тело полигона.



Еще в начале марта губернатор Андрей Воробьев обещал провести рекультивацию и дегазацию полигона, а рядом открыть новую его часть. Для нее уже расчищена площадка прямо на обочине Волоколамского шоссе.

Жителей этот вариант не устраивает. Между тем выбросы газа продолжаются регулярно.

"Путин, помоги"



На валу, опоясывающем волоколамский Кремль, вывесили гигантский баннер с обращением к Владимиру Путину: "Уважаемый президент, умоляем помочь нам закрыть и не допустить расширения полигона".

Плакаты с обращением к президенту виднелись и на митинге.

"Власть только обещает решить эту проблему, но за месяц выполнено ничего не было, — рассказала девушка с плакатом "Путин, помоги". — Даже индивидуальные средства защиты люди попросили. Над нами просто посмеялись, выдали нам одноразовые маски, срок действия которых — один час. У нас в стране так складывается обстановка, что, пока Путин этим не займется, ничего не решится".

Впрочем, выступающих все равно было очень много: особо бурную реакцию вызвал мальчик, который заявил со сцены, что не хочет умирать в 11 лет. "Если не закрыть свалку, здесь будет просто Чернобыль", — сказал он.

Воюющие против свалки горожане вспоминали, что Волоколамск — город воинской славы. "В 41-м году Москву отстояли. Сейчас наша задача — отстоять наш родной Волоколамск, закрыть эту поганую помойку!" — говорили со сцены.

"Все это бесполезно здесь, — говорит мужчина с плакатом "Губернатор Воробьев — царь Ирод". — Но куда нам деваться? Здесь уже ничего не продать, не уехать. Многие уже уехали. Люди пытаются снять жилье подальше от полигона, чтобы выжить".

Он пожаловался, что его кот умирает: тот гулял в ночь, когда случился выброс, и теперь "почти не может дышать".

В Волоколамске выходят на митинги регулярно — жители протестуют с конца февраля, когда полигон начал выбрасывать газ и запах почувствовали в городе. 21 марта более 50 детей обратились к врачам с похожими симптомами — тошнотой, головной болью, слабостью. Тогда на стихийном митинге у больницы жители закидали снежками губернатора Воробьева и ударили главу района Евгения Гаврилова (спустя несколько дней последний был отправлен в отставку).

В ночь на 29 марта зарегистрировали новый выброс: уровень сероводорода превысил допустимый. Тем же вечером в городе прошел стихийный, несогласованный митинг: около 5000 человек пришли к администрации с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. По словам активистов, это позволило бы быстро организовать эвакуацию, если ситуация станет невыносимой, а кроме того, пострадавшие от газа смогли бы получить компенсации.

Чиновники в тот вечер обещали, что завтра режим ЧС введут, но этого так и не произошло.

Первые задержания



Полиция раньше не проявляла активности в Волоколамске: даже на несанкционированных митингах не было задержаний.

Однако 1 апреля электричку из Москвы, которая прибыла за полчаса до начала митинга, встречала полиция: сотрудники выстроились вдоль платформы, а на выходе с нее проверяли паспорта у всех приехавших. Иногородних просили пройти в специальный автобус для установления личности в отделе.

Впрочем, на задержания сотрудники, видимо, не были готовы: корреспондент Би-Би-си и другие пассажиры электрички отказались садиться в автобус и беспрепятственно ушли.

Уже после митинга полиция задержала 10 человек, сообщает портал "ОВД-инфо". А накануне вечером на Новорижском шоссе задержали заявителя митинга Артема Любимова.

Активист одним из первых начал говорить о проблеме свалки — еще в апреле прошлого года. Любимов вспоминает, что выбросы газа были уже тогда, но слабые, и люди не понимали, к чему это может привести.

"Я не лидер протеста, у меня просто юридическое образование, и я согласовываю публичные массовые мероприятия, — объяснял он Русской службе Би-би-си. — А так у нас нет никаких лидеров, у нас все равны абсолютно".

31 марта Любимов возвращался из Волоколамска в Москву (он живет на два города) на машине. Машину остановили сотрудники ГИБДД. Хотя Любимов был пассажиром, а не водителем, задержали именно его.

Артема оформили по типичной для активистов административной статье 19.3 — сопротивление при задержании. Он находится в полиции до суда.

По словам юриста Дениса Кунаева, приехавшего в отделение на помощь Артему, тот замечал за собой слежку полиции несколько предыдущих дней.

По оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева, в акции приняли участие около 6 тысяч человек.