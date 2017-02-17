Защита Навального обжаловала приговор по делу "Кировлеса"

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала вердикт Ленинского районного суда Кирова, приговорившего политика к пяти годам лишения свободы по делу "Кировлеса".

Как сообщил информагентствам адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, жалоба подана в пятницу утром. Защита требует отменить приговор Навальному и второму осужденному по тому же делу, Петру Офицерову, и прекратить их уголовное преследование.

Свою позицию защита обосновывает тем, что, по ее мнению, Навальный и Офицеров непричастны к вменяемым им преступлениям и, более того, само событие преступления отсутствует. Объем жалобы составляет 12 листов, но она еще может быть дополнена.

По словам адвоката Ольги Михайловой, представляющей интересы Офицерова, полную версию жалобы защита подаст после того, как полностью ознакомится с протоколом и записью судебного заседания.

Подача жалобы означает, что приговор не вступит в силу до тех пор, пока его не рассмотрит апелляционная инстанция.

Дело "Кировлеса" рассматривалось в Ленинском районном суде Кирова уже во второй раз. По итогам первого рассмотрения Навальный получил такое же наказание, но тот приговор был успешно обжалован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), после чего Верховный суд России отправил дело на пересмотр в тот же Ленинский районный суд Кирова.

ЕСПЧ, рассмотрев жалобу Навального, признал, что в ходе процесса были допущены процессуальные нарушения, нарушающие право оппозиционера на справедливое судебное разбирательство.

Во время оглашения нового приговора сторонники Навального заявляли, что он фактически скопирован со старого.

Сообщество "Диссернет", проанализировав тексты первого и второго приговоров, пришло к выводу, что новое решение суда действительно практически полностью повторяет старое. По мнению сообщества, из 57 страниц приговора оригинальна только одна.

На повторном процессе подсудимые не признали своей вины. Сам Навальный еще после оглашения приговора заявил, что решение суда будет обжаловано. "Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен", — заявил тогда политик.

По мнению Навального, новый приговор призван помешать ему баллотироваться в президенты в 2018 году.

Ленинскый районный суд Кирова постановил, что испытательный срок, который не позволяет участвовать в выборах, истекает через полтора года, то есть уже после дня голосования. Кроме того, предвыборное законодательство запрещает баллотироваться еще 10 лет, однако Навальный считает это ограничение незаконным, поскольку в Конституции его нет.

Следствие утверждает, что в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия "Кировлес".

В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания" (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 млн рублей.