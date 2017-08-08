Зараженные голландские яйца обнаружили еще в нескольких странах ЕС

Скандал с зараженными фипронилом куриными яйцами затронул Францию и Великобританию. Там могут начать изымать этот продукт с прилавков магазинов вслед за Германией, Нидерландами, Бельгией, Швецией и Швейцарией.

По словам представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен, власти Франции и Великобритании предупреждены о рисках и контролируют распространение испорченных яиц, передает dw.com.

Агентство по стандартизации продуктов питания Великобритании расследует, куда еще попали зараженные куриные яйца с фермы в Нидерландах, которая находится в центре скандала. Там подчеркнули, что речь идет о незначительном количестве и низком риске для здоровья населения. Вероятно, этих яиц уже нет на полках, добавили в агентстве.

Между тем, правительство Франции заявило о 13 обнаруженных партиях испорченных голландских яиц на двух пищевых фабриках на западе страны. В министерстве сельского хозяйства не смогли подтвердить, оказались ли такие же яйца на прилавках супермаркетов. Также под наблюдением находится одно из фермерских хозяйств на севере страны, в котором могли оказаться зараженные фипронилом яйца. Известно, что эта продукция не попала в продажу.

Расследование в Германии продолжается

О "яичном" скандале стало известно после того, как крупные торговые сети Германии Aldi и Rewe начали изымать из продажи все яйца из Голландии. Фипронил, который обнаружили на них, используется для борьбы с насекомыми. Уже купленные яйца покупатели могли вернуть в магазины без предъявления чека.

По словам министра сельского хозяйства Германии Кристиана Шмидта, в расследовании скандала еще рано ставить точку. Сейчас также проверяются продукты на основе яиц: макароны, майонез и салаты. Хотя пока нет подтверждения того, что эта продукция загрязнена, в настоящее время проводится усиленный контроль ее качества.

По данным Федерального института по оценке рисков (BfR), фипронил применяется, в том числе, для уничтожения блох, вшей, клещей и тараканов. По данным министерства сельского хозяйства, употребление в пищу загрязненных фипронилом куриных яиц не представляет собой "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.