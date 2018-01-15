15.01.2018, 14:22

Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Nikolski, Sputnik

Заработал официальный сайт избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина, заявил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Пятнадцатого января начал работу интернет-сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. Это putin2018.ru и путин2018.рф”, — сказал Кондрашов.

Он отметил, что концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтеры.

Также, по словам Кондрашова, 15 января начинает работать телефон штаба.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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