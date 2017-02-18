18.02.2017, 21:20

Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта


Gazeta.ru
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US-SPACE-SPACEX-DRAGON V2 SPACECRAFT-ELON MUSK
US-SPACE-SPACEX-DRAGON V2 SPACECRAFT-ELON MUSKFoto: ROBYN BECK, AFP

Руководство компании SpaceX приняло решение об отмене пуска корабля Dragon к Международной космической станции, передает gazeta.ru со ссылкой на NBC.

Отмечается, что причиной отмены старта за 13 секунд стали опасения о возможности технических неполадок.

Ожидалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была вылететь с космическим ”грузовиком” с космодрома во Флориде.

Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год.

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