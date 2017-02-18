Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта

Руководство компании SpaceX приняло решение об отмене пуска корабля Dragon к Международной космической станции, передает gazeta.ru со ссылкой на NBC.
Отмечается, что причиной отмены старта за 13 секунд стали опасения о возможности технических неполадок.
Ожидалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была вылететь с космическим ”грузовиком” с космодрома во Флориде.
Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год.
Tallinn, Квартира, 89 000 EUR
Tallinn, Квартира, 126 900 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)