Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта

Руководство компании SpaceX приняло решение об отмене пуска корабля Dragon к Международной космической станции, передает gazeta.ru со ссылкой на NBC.

Отмечается, что причиной отмены старта за 13 секунд стали опасения о возможности технических неполадок.

Ожидалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была вылететь с космическим ”грузовиком” с космодрома во Флориде.

Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год.