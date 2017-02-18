Запуск корабля Dragon к МКС отменили за 13 секунд до старта

Руководство компании SpaceX приняло решение об отмене пуска корабля Dragon к Международной космической станции, передает gazeta.ru со ссылкой на NBC.
Отмечается, что причиной отмены старта за 13 секунд стали опасения о возможности технических неполадок.
Ожидалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была вылететь с космическим ”грузовиком” с космодрома во Флориде.
Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год.
Viimsi vald, Квартира, 120 000 EUR
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)