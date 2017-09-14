"Запад-2017": Минобороны РФ заверяет в отсутствии планов вторжения

Россия "ни в коем случае" не намеревается осуществить военное вторжение на территории сопредельных государств, а совместные учения с Белоруссией "Запад-2017" нацелены на борьбу с терроризмом, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью DW.

"Я хочу совершенно ответственно заявить — никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется. Главная цель учений — отработка соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом", — указал он в среду, 13 сентября. Так замминистра ответил на вопрос корреспондента, касающегося опасений Украины, что учения могут перерасти в наступательную операцию.

Фомин подчеркнул, что "учения абсолютно мирные" и носят "оборонительный характер". По его словам, в начинающихся 14 сентября маневрах будут участвовать около 12,7 тысячи человек, в том числе 5,5 тысячи россиян и 7,2 тысячи белорусов.

Одновременно замглавы российского оборонного ведомства высказал надежду на полноценное возобновление работы Совета НАТО-Россия. "Я уверен в том, что мы вернем наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет НАТО-Россия", — добавил Фомин.

Совместные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На Западе критикуют их проведение и полагают, что Москва сознательно занизила данные о числе их участников, чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что в маневрах "Запад-2017", по всей видимости, примут участие около 100 тысяч военнослужащих. Акции протеста также прошли в Беларуси. Ряд оппозиционных белорусских политиков высказал опасения, связанные с тем, что российские войска после учений могут остаться на территории страны.