Заминированный Донбасс - опасность замедленного действия

За время вооруженного конфликта в Донбассе на минах подорвалось более тысячи человек. Заминированные поля и дороги на востоке страны могут стать для Украины бедой на десятилетия.

От взрывов мин за три года вооруженного конфликта в Донбассе пострадали более тысячи военнослужащих и гражданских лиц. Точных карт минирований и закона о противоминной деятельности на Украине нет. Пока в Киеве власти рассуждает, что с этим делать, число жертв растет.

Как сообщили в министерстве обороны Украины на запрос DW, с июля 2014 года по ноябрь этого года от взрыва мин в Донбассе получил ранения 701 военнослужащий и 199 военных погибло. В частности, с начала 2017 года на взрывных устройствах подорвались 134 военнослужащего, из них 34 погибли.

Жертвы среди мирного населения

По данным Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, с 2014 года в Донбассе вследствие минно-взрывных травм из гражданского населения пострадал 161 человек, в том числе 23 ребенка. Из них 50 человек погибли, среди них 4 ребенка. Только с начала этого года на минах подорвались 29 человек, в том числе 5 детей.

Оксана Нежальськая одна из тех, кто попал в эту печальную статистику. Три года назад, автомобиль, в котором она ехала домой, переезжая через железнодорожный переезд вблизи города Антрацит Луганской области, подорвался на мине. В результате взрыва женщина потеряла обе ноги.

"Это была обычная дорога, по которой мы ездили три раза в неделю в дальние села, развозя продукты … Женщина, которая ехала вместе со мной погибла. А все моя жизнь изменилась в одну секунду", — неохотно вспоминает Оксана Нежальськая. Сейчас она проходит реабилитацию под Киевом, учится передвигаться на коляске и ходить на протезах. Женщина мечтает вернуться в Луганскую область, но боится. "Там столько заложено этой взрывчатки везде, люди подрываются, работая в поле на комбайне, или элементарно, когда идут в лес за грибами", — говорит Оксана.

Масштабная угроза

Согласно информации Минобороны Украины, в настоящее время около 7 тысяч квадратных километров территорий Донецкой и Луганской областей, которые вернули под контроль украинского правительства, усеяны минами и взрывоопасными предметами. Сейчас очистить от мин удалось лишь около 25 гектаров сельскохозяйственных угодий, 70 гектаров акватории, 1152 км автомобильных, а также 712 км железных дорог. И это только контролируемая правительством территория, доступная для мониторинга и разминирования.

"Для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15-20 лет. И это при условии, что боевые действия будут прекращены до конца этого года. Если хаотическое минирование будет продолжаться и дальше, то это уже серьезный вопрос гуманитарного и экономического развития Украины", — считает национальный менеджер по вопросам экономики окружающей среды и военно-политических программ координатора ОБСЕ на Украине Ярослав Юрцаба. По его мнению, эта проблема уже требует немедленных решений.

Бывший военнослужащий 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Антон Литвин уверен, что точно масштаб минного "загрязнения" в Донбассе сейчас трудно оценить. Он рассказывает, что военнослужащие, которые минируют территорию возле линии разграничения, согласно уставу, должны наносить на карту место минирования.

Карт с минными полями нет

Однако, по его словам, на практике, такие карты минных полей никто не составляет. "За все время службы ни разу не видел, чтобы кто-то заполнял такую карту. И сейчас уже никто не помнит, что там и где стоит. Человек поставил какие-то растяжки, демобилизовался, и все. Всем остальным в подразделении сказали — туда не ходите, потому что там может рвануть", — отмечает бывший военнослужащий. По его словам, он несколько раз был свидетелем того, как на вроде бы чистых от мин полях, взрывалась сельскохозяйственная техника.

В последнем отчете помощника генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер говорится, что восток Украины стремительно превращается в один из самых заминированных регионов в мире из-за боевых действий в Донбассе. По ее словам, особенно острая ситуация с заминированными территориями на линии разграничения, включая контрольно-пропускные пункты.

Без закона о противоминной деятельности

Государственной программы по обезвреживанию взрывных устройств и разминирования территорий в настоящее время на Украине не существует, поскольку нет закона о противоминной деятельности. Соответствующие законопроекты уже два года пытаются разработать отдельные народные депутаты и правительство. По словам Ярослава Юрцаба, последний законопроект министерства обороны был положительно оценен экспертами ОБСЕ.

Он предусматривает создание Центра противоминной деятельности на Украине, который будет координировать работы по разминированию, проводить аккредитацию компаний, которые будут заниматься разминированием и предусматривает оценку качества выполненных работ. "Чтобы фермеры после очистки территории от мин были уверены, что там работать безопасно. И если вдруг его комбайн подорвется на мине после разминирования поля, то кто за это будет отвечать и какую компенсацию он получит", — отмечает эксперт.

Однако, говорит Юрцаба, ни один из этих документов не поддерживает комитет Верховной рады по вопросам Нацбезопасности и обороны. "Там нам сообщили, что комитет разработал свой альтернативный законопроекта. Его пока никто не видел, и в этом году его будут выносить на рассмотрение парламента", — подытожил представитель координатора проектов ОБСЕ в Украине.