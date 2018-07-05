05.07.2018, 11:48

Замглавы МВД Британии заявил о непричастности России к отравлению в Эймсбери

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Gazeta.ru
EST 1
Amesbury
фото иллюстративноеFoto: Steve Parsons, PA Wire/PA Images

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, российская сторона не имеет отношения к отравлению в Эймсбери, передает РИА ”Новости” со ссылкой на BBC Radio 4 Today.

По словам Уоллеса, пострадавшие при инциденте в Эймсбери не были целью прямой атаки.

”Зная о том, что они (Россия. — Газета.Ru) разрабатывали Новичок, о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степень уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой, на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены”, — заявил Уоллес.

Он добавил, что пострадавшие в Эймсбери не имеют отношения к Скрипалям.

Ранее в Британии заявили, что ждут звонка из России по поводу отравления в Солсбери.

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