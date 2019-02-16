Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе

Первая информация о судьбе Андрея появилась лишь спустя два месяца после его исчезновения — после того как в ноябре 2018 года в "ЛНР" побывала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Ей удалось выяснить, что пророссийские сепаратисты задержали Ярового по обвинению в контрабанде наркотиков.

Вначале бросили в подвал

Андрей Яровой — наркозависимый, он проходит заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ). Речь идет о современном способе лечения наркозависимости и профилактики ВИЧ/СПИД. Этот метод распространен в 80 странах мира. В рамках данной терапии в Украине используется в том числе и полусинтетический опиоид бупренорфин. Во время последней поездки в Луганск у Ярового было при себе 0,152 грамма бупренорфина, который он получил легально в лечебном учреждении в Киеве. Наличие этого препарата и стало поводом, по которому Андрея задержали в Луганске.

Как рассказали DW в "Альянсе общественного здоровья", до последнего времени активиста удерживали в подвале так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР", но в начале февраля перевели в следственный изолятор Луганска в ожидании "судебного разбирательства". По информации "Альянса общественного здоровья", Яровой внесен в списки обмена пленными. 12 февраля производство по делу Ярового в порядке приоритетности открыл Европейский суд по правам человека.

Кого преследуют пророссийские сепаратисты в Донбассе

История Андрея Ярового — лишь один из случаев нарушения прав человека в "ДНР" и "ЛНР". Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция, рассказывает DW вице-директор европейского подразделения Human Rights Watch Рейчел Денбер (Rachel Denber). По ее словам, сепаратисты "без малейшей толерантности относятся к тем, кто не придерживается традиционалистских идей или просто критически настроен".

В последнем отчете правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сепаратистов в том, что они действуют полностью бесконтрольно, а абсолютный правовой вакуум способствует тому, что задержанные ими люди оказываются совершенно беззащитны. Самопровозглашенные власти "ДНР" и "ЛНР" фактически не допускают на неподконтрольные Киеву территории международные мониторинговые миссии, поэтому полной информации о нарушении прав человека у правозащитников нет. О большинстве задержанных становится известно лишь благодаря активным действиям их родственников, друзей, волонтеров или активистов.

"Неправильная" вера

Среди тех, кто постоянно испытывает давление со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе, — многочисленные религиозные протестантские организации. Как рассказал DW Красимир Янков (Krasimir Yankov) из Amnesty International, в регионе сворачивается деятельность религиозных общин, не принадлежащих к "доминирующей церкви". Пророссийские сепаратисты называют себя "православной армией", а последователей различных направлений протестантизма — экстремистами, сектантами, шпионами США или шпионами ОБСЕ.

С начала военных действий в Донбассе на преследования со стороны сепаратистов жаловались Свидетели Иеговы, пятидесятническая церковь "Преображение Господне", церкви "Христос есть ответ", "Благая весть" и многие другие. Представители этих религиозных общин, покинувшие неподконтрольные территории, рассказывают о нападениях и задержаниях пасторов их общин и конфискации имущества. В Донецке сепаратисты отняли у мормонов здание, построенное за средства общины, и разместили там местный ЗАГС.

В 2018 году в "ДНР" и "ЛНР" объявили так называемую регистрацию религиозных организаций. Самопровозглашенные власти заявили, что не прошедшие регистрацию объединения будут запрещены. С сентября 2018 года в обеих самопровозглашенных образованиях запрещена деятельность Свидетелей Иеговы. Многие верующие уехали, те, кто остался, собираются подпольно. Как заявляет Украинская общественная организация "Институт религиозной свободы", цель сепаратистов — искоренить любое инакомыслие и попытки неповиновения, поэтому они преследуют и греко-католиков, и проукраинских православных.

"Неправильная" любовь