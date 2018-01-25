25.01.2018, 18:40

Захарова заявила о планах некоторых стран по вмешательству в ход выборов

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Gazeta.ru
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Maria Zahharova
Maria ZahharovaFoto: Ramil Sitdikov, Sputnik

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о планах некоторых стран по вмешательству в выборы президента России, передает РИА ”Новости”.


”Мы также располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться, и если не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных”, — сказала Захарова.

Выборы президента пройдут в России 18 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не известно о планах блокировки СМИ-иноагентов перед выборами в России.

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