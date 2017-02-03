Захарова обвинила Киев в нарушении Женевской конвенции

Обстрел Донецка украинской армией из тяжелой артиллерии является нарушением Женевской конвенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. По жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град". Несколько мирных жителей погибли, есть раненые. Хотим обратить ваше внимание, что среди раненых есть дети", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали", — подчеркнула представитель МИД.

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Захарова напомнила, что "вооружения, которые применяет Киев, запрещены Минскими договоренностями".

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) подтвердили факты передвижения танков и гаубиц в районе населенного пункта Авдеевка в зоне конфликта на Украине.

В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что Киевский район Донецка подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые.