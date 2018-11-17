Захарова назвала расследование Bellingcat о Петрове и Боширове "новым анекдотом"

"Это анекдот новый: "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы, — написала Захарова в пятницу на своей странице в Facebook. — Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?"

По ее словам, в новой публикации инициативной группы "прекрасно буквально каждое слово".

"Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров", — заключила Захарова.