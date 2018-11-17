17.11.2018, 15:10

Захарова назвала расследование Bellingcat о Петрове и Боширове "новым анекдотом"

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rus.delfi.ee
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Maria Zahharova
Maria ZahharovaFoto: Maksim Blinov, RIA Novosti

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как "новый анекдот" опубликованное в пятницу расследование инициативной группы Bellingcat из Великобритании о том, что сотрудники ФСБ якобы пытались повлиять на визовый центр с целью оказать помощь Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей, в оформлении британских виз, сообщает ТАСС.

"Это анекдот новый: "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы, — написала Захарова в пятницу на своей странице в Facebook. — Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?"

По ее словам, в новой публикации инициативной группы "прекрасно буквально каждое слово".

"Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров", — заключила Захарова.

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