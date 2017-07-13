Захарова назвала отвратительной акцией фильм НАТО о ”лесных братьях”

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отвратительной акцией фильм НАТО о ”партизанской борьбе ”лесных братьев” с советским режимом”. Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Gazeta.ru.

”Эта организация , созданная на основе фашистских недобитков совершили более 3 тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей. А кто стоял за ”Лесными братьями” вплоть до середины 50-х? Правильно — западные спецслужбы. Об этом собраны тома документов. И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было”, — написала она.

Захарова призвала военно-исторические общества, антифашистские организации, историков, политологов и журналистов не оставаться безразличными и пресекать подобное ”историческое извращение”.

”Помню, как полгода назад мировая общественность, включая центральные СМИ, обсуждала, можно ли ставить танцы на тему Холокоста. Очень надеюсь, что эти же люди, которым, по их словам, небезразлично бережное отношение к трагическим страницам истории, дадут оценку натовской отвратительной акции”, — добавила она.

Ранее Мария Захарова привела пример захлестнувшей США русофобии.