Захарченко: Украина практически исчезнет через 60 дней

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что через 60 дней блокады Украина фактически перестанет существовать. Об этом он сказал в эфире телеканала ”Россия 1”, передает gazeta.ru.

”Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать”, — сказал он.

Также Захарченко ответил на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что украинская армия способна за месяц ”очистить” Донбасс.

”Скоро уже будет третий год военных действий. В моем понимании слово ”надо”: если надо — приди и забери. Не придешь, не заберешь — нечего и верещать”, — подчеркнул лидер ДНР.

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В декабре 2016 года Захарченко заявлял, что ополченцам необходимо ”взять Британию”, чтобы для России наступил ”золотой век”.

1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях под украинской юрисдикцией, которые располагаются на территории республик. Свои действия они обосновали тем, что блокада Донбасса до сих пор не снята.